Franchising on yhä useammin kasvuyrittäjyyttä

Franchisingketjuissa panostetaan tuoreen selvityksen mukaan erityisesti kasvuhakuisiin yrittäjiin. Yhä useampi suomalainen franchisingyrittäjä johtaa kahta tai useampaa ketjun toimipistettä.

68 prosenttia Suomessa toimivista franchisingketjuista suunnittelee avaavansa uusia toimipisteitä tämän ja ensi vuoden aikana.Tiedot pohjautuvat franchisingalan kasvuselvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Atlas-Media, Fennia ja Suomen Franchising-Yhdistys.

Kyselyyn haastateltiin 203 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Tulokset julkistettiin Franchise News Day -tapahtumassa 24.9.

Suomessa toimivien franchisingketjujen toimipisteiden lukumäärä on ollut viime vuosina kasvussa. Tällä hetkellä keskimääräisellä ketjulla on 38 toimipistettä. Vuoden 2020 loppuun mennessä ketjut arvioivat avaavansa yli 1200 uutta toimipistettä, joista lähes 90 prosenttia on yrittäjävetoisia.

Tarvittavien uusien yrittäjien määrä on ensimmäistä kertaa selvästi avattavien uusien toimipisteiden määrää alhaisempi. Tämä kertoo siitä, että uusia toimipisteitä avaavat entistä useammin jo ketjussa entuudestaan toimivat kasvuyrittäjät.

”Selvitys osoittaa, että ketjut panostavat entistä enemmän kasvuhakuisiin yrittäjiin. Tästä kertoo erityisesti se, että ketjut tukevat liiketoiminnan kasvua tarjoamalla yrittäjille entistä useammin mahdollisuuden johtaa useampaa kuin yhtä toimipistettä.”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.

Ketjujen liikevaihto yli 11 prosentin kasvussa

Kasvuselvitykseen osallistuneet ketjut työllistävät tällä hetkellä runsaat 80 000 työntekijää. Koko franchisingalan arvioidaan työllistävän yhteensä yli 100 000 suomalaista. Franchisingketjut odottavat tarvitsevansa Suomessa 4 400 uutta työntekijää vuoden 2020 loppuun mennessä.

Franchisingketjujen liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli viime vuonna 11,2 prosenttia. Franchisingsektorin kokonaisliikevaihdoksi arvioidaan jopa kuusi miljardia euroa.

Ennätykselliset 81 prosenttia selvitykseen osallistuneista ketjuista on taustaltaan suomalaisia. Myös franchisingtoimintaansa parhaillaan aloittavista uusista ketjuista vain 12 prosenttia on kansainvälistä alkuperää.

”Franchising on osoittautunut talouden sykleistä riippumattomaksi yrittäjyyden ja liiketoiminnan muodoksi. Tästä kertoo se, Suomessa syntyy jatkuvasti uusia franchisingkonsepteja jatkuvasti uusille toimialoille. Samalla suomalaiset franchisingketjut toimivat entistä kansainvälisemmin. Kun muun talouden kasvu osoittaa hidastumisen merkkejä, franchisingyrittäjyyden asema taloudessamme vahvistuu entisestään”, Juha Vastamäki sanoo.