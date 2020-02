Fysioterapia muutoksessa – kokonaisvaltaisen työskentelytavan oppiminen haastaa fysioterapeutit

Kokonaisvaltainen, fyysiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät huomioiva työskentelytapa tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) vaivojen hoidossa antaa fysioterapeuteille lisätyökaluja kivuliaan asiakkaan kohtaamiseen. Tuore katsaus paljastaa, että uusien toimintatapojen viemisessä käytäntöön kohdataan kuitenkin haasteita.

Tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) vaivat ovat yksi tämän hetken suurimmista terveysongelmista, jotka aiheuttavat paljon kipuja yksilölle sekä merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Ymmärryksemme kivusta on kasvanut, ja hoitosuositusten mukaan hoidon tulisi olla biopsykososiaalista eli sen tulisi huomioida fyysisten tekijöiden lisäksi myös psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Fysioterapeutit ovat keskeisessä roolissa TULE-vaivojen hoidossa, ja koulutuksessa pyritäänkin enenevässä määrin tuottamaan fysioterapeuteille osaamista kipuun vaikuttavien tekijöiden kokonaisvaltaisessa huomioinnissa.

- Fysioterapeutit kokevat näkökulman laajentamisen tärkeäksi ja raportoivat ymmärryksensä kivusta ja asiakaslähtöisestä työskentelytavasta laajentuneen koulutuksen seurauksena, väitöskirjatutkija Riikka Holopainen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Moni kohtasi kuitenkin myös haasteita oppimisessa ja opitun soveltamisessa käytäntöön etenkin psykososiaalisten tekijöiden osalta.

- Fysioterapeuttien aiempi osaaminen sekä asiakkaiden käsitykset olivat usein fyysisiin tekijöihin painottuneita ja koulutuksen myötä omaksuttu laajempi näkökulma edellytti suurta ammatillista muutosta, mikä koettiin usein haastavana, Holopainen jatkaa.

Fysioterapeuttien käsitysten mukaan terveydenhuoltojärjestelmämme, mukaan lukien täydennyskoulutukset, eivät vielä kaikilta osin tue muutosta. Katsauksen tulosten mukaan fysioterapeutit toivoivat enemmän joustoa ajankäyttöön, jotta hoito voitaisiin kohdentaa paremmin asiakkaiden tarpeen mukaan. Sen lisäksi he kaipasivat selkeitä hoitopolkuja muiden ammattilaisten hyödyntämiseen sekä pitkäkestoista tukea oppimisprosessissa.

- Fysioterapeuttien täydennyskoulutuksessa tulisi paremmin huomioida osallistujien yksilölliset taustat ja käytännön työympäristössä vastaan tulevat haasteet, sekä varmistaa riittävä tuki ja palautteen saaminen, jotta muutos käytännön tasolla on mahdollista, ehdottaa Holopainen.

Nämä tiedot käyvät ilmi tuoreesta Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Curtinin yliopiston (Australia) tutkijoiden yhteistyönä toteuttamasta arvostetussa PAIN-lehdessä julkaistusta systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta. Katsauksessa vedettiin yhteen laadullisten tutkimusten tuloksia koskien fysioterapeuttien käsityksiä biopsykososiaalisen lähestymistavan oppimisesta ja soveltamisesta käytännössä. Systemaattisen katsauksen aineistona oli 12 laadullista englanninkielistä tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 113 fysioterapeuttia Australiasta, USA:sta ja eri puolilta Eurooppaa. He olivat saaneet koulutusta erilaisten biopsykososiaalisesti orientoituneiden TULE-vaivojen hoitointerventioiden toteuttamisessa.

Alkuperäinen artikkeli: Holopainen R, Simpson P, Piirainen A, Karppinen J, Schütze R, Smith A, O’Sullivan P & Kent P. Physiotherapists’ perceptions of learning and implementing a biopsychosocial intervention to treat musculoskeletal pain conditions. A systematic review and metasynthesis of qualitative studies. PAIN, January 16, 2020. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001809