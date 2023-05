George Floydin elämä ja kuolema voitti parhaan tietokirjan Pulitzer-palkinnon

Tieto-Finlandia voittajilta käytännönläheinen opas tuottavaan ja kestävään metsänhoitoon 23.3.2023 12:03:45 EET | Tiedote

Suomen maapinta-alasta kolme neljäsosaa on metsiä, eivätkä ne voi hyvin. Pekka Juntin ja Anna Ruohosen uutuuskirja “Muuttuva metsä” on selkeä, tutkimustietoon pohjautuva opas. Kirjassa esitelty jatkuvan kasvatuksen menetelmä on paitsi ekologisesti, myös taloudellisesti järkevää metsänhoitoa niin metsänomistajan kuin kansantaloudenkin kannalta.