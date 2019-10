Golden Rainbowin aamiaistilaisuudet ovat suosittuja

Neljän aamiaistilaisuuden agenda on Työelämätaidot 2020-luvulla. Kaksi ensimmäistä oli hotelli-Tornissa Helsingin kaupungin kattojen yllä. Paikalla on ollut huippupuhujia, jotka ovat inspiroineet ja koutsanneet innokasta yleisöä.

Golden Rainbowin aamiaistilaisuudet ovat alkaneet suuren innostuksen merkeissä. Ensimmäisessä tilaisuudessa syyskuussa paikalla olivat jääkiekkovalmentaja Jussi Ahokas ja Nokia River Golf:n toimitusjohtaja Kimmo Sirainen.

Kun Ahokas kertoi, miten z-sukupolvi saadaan tekemään huipputulosta jääkiekossa, niin osallistujat kuuntelivat esitystä fokusoituneesti, sillä edessä seisoi valmentaja, joka oli luotsannut Pikkuleijonat kahdesti kultapokaalin luo.

Räväköitä näkemyksiä

Kimmo Sirainen tiesi kertoa aamiaisvieraille asiakaspalvelun ydinolemuksesta ja mitä se kertoo yrityksestä työnantajana. Sirainen totesi yksikantaa, että jos asiakaspalveluhenkilökunta ei uskalla tehdä itsenäisiä päätöksiä, se kertoo pelosta ja luottamuksen puutteesta työnantajan ja työntekijän välillä. Hän lisäsi myös, jos River Golf menee konkurssiin asiakaspalvelijan virheen takia, se saa mennäkin, sillä silloin yritys ei ole järin vankalla pohjalla.

Aihe kiinnosti kuulijoita, sillä moni unohti syödä herkullista aamiaista, niin keskittyneesti he kuuntelivat Siraisen esityksen vauhdikkaita käänteitä.

Lokakuussa mielenterveys

Toimitusjohtaja Lauri Pyykkönen, joka on neljän tilaisuuden isäntä, järjesti toisen aamiaistilaisuuden äitinsä psykoteraputti Heidi Pyykkösen kanssa yhdessä luennoiden. Lokakuun aihe oli mielenterveys.

Oli hauskaa katseltavaa kuinka äiti ja poika luennoivat yhdessä toisiaan täydentäen. He kertoivat millaisilla eväillä aina vain entisestään hektistyvässä työelämässä pitää pitää terveydestä ja työkyvystä huolta.

Kun Lauri muistutti kuulijoita, että tekemällä samoja asioita ei saada uusia tuloksia aikaiseksi, niin Heidi kertoi muutoksen olevan prosessi, johon kuulu myös retkahdus. Nuoruus ja dynaamisuus sekä kokemus ja viisaus löivät kauniisti kättä kahden sukupolven luennossa.

Huikeaa tulossa

Onneksi aamiaisluennot jatkuvat vielä. Niitä on jäljellä kaksi. Jos missasit kaksi ensimmäistä tilaisuutta, niin vielä ehtii mukaan jos toimii ripeästi. Seuraava tilaisuus on

5.11.2019 klo 8-10 Ravintola Carelian Juhlakellarissa Mannerheimintie 56:ssa.

Silloin Anders Löfman pohtii työn merkityksellisyydestä ja mitä se tuo viivan alle.

Hän on Carelian, Kuun, KuuKuun ja kahvila TinTin Tangon toimitusjohtaja.

Hänellä on tieto, jonka hän haluaa jakaa; miten ravintola-alalla onnistutaan tekemään hyvää tulosta humaaneilla keinoilla?

Toinen tämän päivän haaste on tekoäly ja miten ihminen tulee tekoälyn kanssa juttuun jouhevasti. Painavaa sanottavaa aiheesta on Mika Aaltosella. Hän on kauppatieteen tohtori, ennakoinnin ja kompleksisuuden dosentti, tulevaisuudentutkija.

Joulukuussa, vuoden viimeisessä aamiaistilaisuudessa keskitytään unelmiin. Vanha totuus on, että unelmat kantavat ihmistä. Mutta, miten unelmat valjastetaan arjen käyttövoimaksi siitä kertoo 3.12. klo 8-10. urheilupsykologi Mia Stellberg ja koripallovalmentaja Hanno Möttölä Sokos Hotel Tornin Näköalakabinetissa Helsingissä.

Ilmoittaudu tästä seuraaviin aamiaistilaisuuksiin.

Tästä näet tulevien tilaisuuksien sisällön.

Lisätietoja:

Lauri Pyykkönen

toimitusjohtaja

Golden Rainbow Oy

040-2177-060

lauri.pyykkonen@goldenrainbow.fi

www.goldenrainbow.fi

