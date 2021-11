Greenstep mukaan Niemi40haasteeseen: 10 % vuosittaisesta tuloksesta tulevina vuosina uusiutuvan energian investointeihin

Lehdistötiedote 18.11.2021

”Nyt on aika investoida vastuullisuuteen ja rakentaa tulevaisuutta: Greenstep haluaa omalta osaltaan edistää uusiutuvan energian saatavuutta ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Niemi40haasteella on sama tavoite, ja siksi haluamme olla mukana tässä haasteessa edistämässä hyvää asiaa”, korostaa Greenstepin hallituksen puheenjohtaja Tore Teir.

”Planeettamme elää yli varojen, ja meidän on yksinkertaisesti vähennettävä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Greenstep haluaa intohimoisesti rakentaa parempaa maailmaa, ja tämä investointi osa tätä rakennustyötä.”

”Teemme toki paljon muutakin vastuullisuustyötä”, painottaa Tore Teir. ”Palveluyrityksenä sosiaalinen vastuu on osa DNA:tamme. Haluan mainita erityisesti siivouspalvelu Carestepin, jonka koko tulos käytetään sen henkilöstön, vaikeasti työllistyvien ihmisten, kouluttautumiseen ja työllistymisen edistämiseen.

Niemi Palveluiden toimitusjohtaja Juha Niemi iloitsee Greenstepin osallistumisesta Niemi40haasteeseen. ”Olen vaikuttunut Greenstepin sitoutuneisuudesta vastuullisuuteen. Yrityksen panostus uusiutuvan energian käytön edistämiseksi on hieno osoitus siitä, kuinka eri toimialoilla toimivat yritykset voivat saada aikaan konkreettisia ilmastotekoja.”

Niemi40haaste kutsuu kaikki toimijat konkreettisiin tekoihin ilmaston puolesta, kokoon tai alaan katsomatta. Niemi40haaste.fi

Lisätiedot:

Juha Niemi, toimitusjohtaja, Niemi Palvelut Oy, 0400 402 307, juha.niemi@niemi.fi

Ella Tanskanen, Head of Sustainability Services, Greenstep, 050 438 5696, ella.tanskanen@greenstep.fi

Greenstep on talous- ja henkilöstöhallinnon sekä vastuullisuuspalveluiden kasvuyritys, jonka palveluksessa on noin 450 henkeä ja jonka liikevaihto on noin 38 miljoonaa euroa. https://greenstep.fi/.