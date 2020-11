Haaga-Helia mukana viemässä suomalaista startup-osaamista Afrikkaan

Suomalaiset ja afrikkalaiset korkeakouluopiskelijat ryhtyvät yhteistyössä etsimään ratkaisuja opiskelijayrittäjyyden kehittämiseen Afrikassa. Haaga-Helian ja Ambitious African jättiprojektin keskiössä on halu tukea nuoria oppimaan toisiltaan.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun StartUp School on liittynyt mukaan Ambitious Africa -hankkeeseen, jonka tavoitteena on rakentaa uudenlaista ja kestävää bisneskulttuuria Afrikkaan.



Ambitious African keskeisinä teemoina ovat yrittäjyys, koulutus ja viihde.



Marraskuussa käynnistyvässä Haaga-Helian ja Ambitious African välisessä StartUp School goes Africa -projektissa pohjoismaiset ja afrikkalaiset opiskelijakollegat pyrkivät etsimään yhdessä uusia ratkaisuja ongelmiin paikallisten hallitusten, korkeakoulujen sekä eri alojen ammattilaisten tukemana.



Ambitious African tavoin myös Haaga-Helia uskoo nuorilla olevan ratkaiseva rooli Afrikan tulevaisuuden muovaamisessa.



Haaga-Helian StartUp Schoolia vetävän Hannele Mennalan mukaan onnellisuus ja hyvinvointi lisääntyy vain koulutuksen, yrittäjyyden ja kestävän kehityksen kautta.



- Nuorten ja innovatiivisten ihmisten välisellä vuorovaikutuksella voidaan saavuttaa uskomattomia tuloksia, hän sanoo ja tunnustaa odottavansa paljon pian käynnistyvältä StartUp School goes Africa -projektilta.



Myös Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko kertoo olevansa innoissaan käynnistyvästä projektista. Kokon mukaan on kunnia olla mukana hienossa ja kansainvälisessä hankkeessa, jolla pyritään rakentamaan parempaa maailmaa.



- Kun koulutus, yrittäjyys ja viihde iskevät kättä ruohonjuuritasolla, niin lopputulos ei voi olla mitään muuta kuin jotain uutta ja mullistavaa, hän toteaa.



Ambitious African verkosto kattaa tällä hetkellä noin puolet Afrikan valtioista, mutta sen tarkoitus on laajentaa vaikutuspiiriään kaikkiin 54 valtioon.



Hanke on vetänyt puoleensa myös useita nimekkäitä yksityishenkilöitä.



Tällä hetkellä mukana ovat muun muassa liikemies Peter Vesterbacka, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sekä ulkoministeri Pekka Haavisto.



Lisäksi heidän rinnallaan toimii satojen vapaaehtoisten henkilöiden ja organisaatioiden verkosto.