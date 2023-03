Haaga-Helia tarjoaa vaihto-opiskelupaikkoja ukrainalaisille

Seniorit kokevat verkkokaupoissa asioinnin hankalaksi 9.2.2023 14:13:55 EET | Blogi

Tämän päivän senioreilla on ostovoimaa, eivätkä he elä niin säästeliäästi kuin usein ajatellaan. Yhä useampi heistä käyttää verkkokauppoja palveluiden ja tuotteiden ostamiseen, mutta kasvuvaraa on vielä. Verkkokaupat eivät kuitenkaan ole senioreiden mielestä helppokäyttöisiä.