Haasteista huolimatta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset investoivat ja työvoimapalveluiden kysyntä kasvoi: Pohjanmaan ELY-keskusalueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee vuosittain rahoitusjulkaisun, josta ilmenee Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen määrät Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kanavoituu julkista rahoitusta myös muiden ELY-keskusten, Finnveran ja Business Finlandin kautta. Rahoitusjulkaisu käsittää myös näiden rahoituksen osuuden Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa ja koronarahoitusta yli 60 miljoonaa.

Koronaviruspandemia on varjostanut yritysten ja yrittäjien liiketoimintaa vuonna 2020 voimakkaasti. Haasteista huolimatta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset ovat investoineet ahkerasti. Maatilojen investointitukipäätöksiä tehtiin alueella 302 kappaletta ja avustusta on myönnetty 16 miljoonaa ja korkotukilainaa 17 miljoonaa euroa. Aktiivisimmin on in­vestoitu Kokkolassa, Uudessakaarlepyyssä, Närpiössä ja Kruunupyyssä. Viime vuoden aikana rahoitettiin myös 14 uutta maaseuturahaston kehittämishanketta. Vuoden toisella valintajaksolla käynnistyi useita hankkeita, jotka liittyvät vahvasti koronapandemian kan­nalta ajankohtaisiin toimialoihin, kuten matkailuun, turkisalaan ja digitalisaatioon.



Nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin 23 hakijalle. Aloitustukien määrä on viime vuosina pysy­nyt melko alhaisella tasolla. Koronapandemian synnyttämän kiinnostuksen maaseutua kohtaan toivotaan vaikuttavan positiivisesti myös nuorten viljelijöiden tukeaan, mikä on tärkeää maatalouden jatkuvuudelle.

Yritykset panostivat kestävään kehitykseen

Koronapandemiasta huolimat­ta, maaseutuyritykset ovat pyrkineet sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin ja käynnistäneet kehittä­mistoimenpiteitä ja investointeja. Pohjanmaan ELY-keskus myönsi maaseudun yritystukea lähes 4 miljoonaa euroa. Erityisesti elintar­vikesektorin yritykset ja metallituotteiden valmistus­ta harjoittavat yritykset ovat tehneet investointeja. Myös Business Finlandin rahoitusta haettiin ahkerasti. Älykkäät ener­giajärjestelmät, sähköistyvä liikkuminen, energian varastointi ja kestävämmät tuotantomenetelmät pysyivät kehittämisen keskiössä vuoden 2019 tapaan. Keski-Pohjanmaalla panostettiin erityisesti kiertotalouteen.

Työvoimapalveluiden kysyntä kasvoi koronavuonna

Koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet mittavat muutokset yritystoimintaan, mikä puolestaan on lisännyt työttömien ja lomautettujen määrää voimakkaasti. Työvoimapalvelut joustivat ja sopeuttivat toimintaansa tilanteeseen ja palvelut pysyttiin pääosin järjestämään suunnitellusti. Tilanteesta huolimatta yritykset hyödynsivät varsinkin yhteishankintakoulutuksia (Täsmä- ja RekryKoulutuksia) ahkerasti. RekryKoulutuksilla voidaan vastata nopeasti yksit­täisten yritysten työvoiman tarpeeseen. Hiljentynyt liiketoiminta mahdollisti yritysten henkilöstön kehittämisen, mikä puolestaan kertoo siitä, että alueen yrityksissä tarvitaan yhä enemmän lisäosaamista ja uusia osaavia tekijöitä. Viime vuonna RekryKoulutuksia järjestettiin yhteistyössä 24 yrityksen kanssa ja niihin osallistui 113 henkilöä.

Koronarahoitusta alueelle yli 60 miljoonaa

Pohjanmaan ELY-keskus osallistui vahvasti pk-yrityksille suunnattujen tilanneanalyysien ja kehittämisavustusten yhteiseen käsittelyurakkaan keväällä 2020. Rahoitusta myönnettiin yhteensä yli 14 miljoonaa Pohjanmaan ELY-keskusalueelle, mikä on auttanut yrityksiä sopeuttamaan toimintaansa muuttuneeseen ympäristöön. Pohjanmaan ELY-kes­kuksen alueella maaseudun alkutuotannon väliaikaista tukea on haettu eniten koko maassa, ennen kaikkea siksi, että alu­eella on paljon turkistarhoja. Marras­kuussa tuen enimmäismäärää korotettiin 10 000 eurosta 80 000 euroon, ja tällä on ollut myön­teinen vaikutus maatalousyritysten mahdolli­suuteen selvitä koronakriisistä.

Alueen pk-yritykset hyödynsivät laajasti Business Finlandin koronarahoitusta yli toimiala­rajojen, ja sitä kautta Business Finlandin asiakkuuteen siirtyi merkittäväs­ti uusia yrityksiä. Näiden kehitysprojektien kautta on odotettavissa merkittävästi uudis­tettuja uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toi­mintamalleja tulevien parin vuoden aikana.