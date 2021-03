Haitallisten vieraslajien torjuntaan rahoitusta 34 hankkeelle

Valkoposkihanhea koskevien poikkeusten käsittely on meneillään 24.3.2021 08:49:24 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on työn alla valkoposkihanhihakemusten käsittely. Päätösten antaminen edellyttää pohjatietojen kokoamista ja käsittelyä. “Tänä vuonna ei ole vielä annettu uusia valkoposkihanhia koskevia poikkeuslupapäätöksiä, sillä tarvittavien tietojen käsittely on kesken. Olemme koonneet päätöksentekoa varten tarvittavaa paikkatietoa, tietoja alueellisista ELY-keskuksista ja Luonnonvarakeskuksesta (LUKE) sekä pyytäneet tarvittavia lisätietoja viljelijöiltä", ylitarkastaja Maria Westerman Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo. ”Lupaviranomainen antaa päätökset ajantasaiseen tietoon perustuen. Uusia päätöksiä varten on ollut hankittava täydentävää tietoa muun muassa viime vuoden ampumisten vaikutuksista. Lupahakemuksista ja toimivista karkotusmenetelmistä on pyydetty lausuntoa esim. LUKE:sta. Teimme myös viime syksyn lupakauden jälkeen viljelijöille kyselyn karkotusmenetelmien tehosta, ja tämän aineiston käsittely on LUKE:ssa vielä meneillään”, ylitarkastaja Westerma