Haku auki harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeille

Rahoitusta voidaan myöntää harvaan asuttujen alueiden matkailun kehittämishankkeille painottaen Suomen matkailustrategian 2019–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia.

Hankkeelle myönnettävä tuki voi olla 75–90 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään kuitenkin 180 000 euroa. Tuen myöntää Lapin ELY-keskus.

Kehittämishankkeen tarkoituksena voi olla luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun:

vastuullisuuden, tiedolla johtamisen, ostettavuuden ja saavutettavuuden edistäminen

digitalisaation hyödyntäminen

yhteistyöverkostojen luominen ja alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien rakentaminen

tuotekehitys ja laadun kehittäminen

Hankkeiden hakijoina voivat olla julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten kunnat, yhdistykset ja yritykset.

- Hakuun toivotaan mukaan myös uusia toimijoita alueilta, joilla ei vielä ole vakiintunutta luontomatkailutoimintaa. Tuemme mielellämme innovatiivista ja uudenlaista yhteistyötä, jossa ovat mukana esimerkiksi yritykset, kunnat ja kolmas sektori, painottaa rahoitusasiantuntija Tuuli Kinnunen Lapin ELY-keskuksesta.

Hankehaku on avoinna vain vuonna 2022. Hakujaksoja järjestetään kaksi:

Hankehaku on valtakunnallinen (pl. Ahvenanmaa). Avustuksen tarkoituksena on harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittäminen. Aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu-luokitukseen. Avustuksen myöntämisen esteenä ei ole hankkeen vaikutusten kohdistuminen vähäisessä määrin muille kuin harvaan asutuille alueille.

Lapin ELY-keskus järjestää haun avautumisesta infotilaisuuden tiistaina 21.6.2022 klo 9–10.30. Mukaan ovat tervetulleet kaikki hausta kiinnostuneet.

Taustaa

Hankehaun käynnistämisestä päätti harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä, jonka tehtävänä on edistää näiden alueiden elinvoimaa ja hyvinvointia ja seurata niiden erityiskysymyksiä. Harvaan asuttua maaseutua on Suomen pinta-alasta 68 % ja siellä asuu noin 5 % väestöstä, mutta kansallisella tasolla alue on merkittävä aineettoman ja aineellisen pääoman lähde.