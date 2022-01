Haku JYU:n englanninkielisiin maisteriohjelmiin alkaa 5.1.2022

Jyväskylän yliopiston englanninkieliset ohjelmat ovat tarjolla niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille hakijoille. Hakua varten hakijalla on oltava alempi korkeakoulututkinto, ja lisäksi ohjelman valintaperusteiden mukaiset kelpoisuudet ja todistukset esimerkiksi englannin kielen taidosta.

Suosituimpia englanninkielisiä maisteriohjelmia ovat olleet kauppatieteiden ja kasvatustieteiden koulutusohjelmat. Lisäksi englanninkielisiä maisteriohjelmia on tarjolla luonnontieteissä, liikuntatieteissä, informaatioteknologiassa sekä humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä.

Hae apurahaa maisteriopintoihisi

Jyväskylän yliopistossa opiskelee vuosittain yli 1000 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin puolet opiskelee englanninkielisissä maisteriohjelmissa ja loput tohtoriohjelmissa tai vaihto-opiskelijoina. Opiskelijoiden, jotka eivät ole EU/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisia, täytyy suorittaa opinnoistaan lukuvuosimaksu.

Maksuvelvollisille opiskelijoille JYU tarjoaa mahdollisuuden hakea lukuvuosimaksujen kustannuksia kattavia apurahoja. Jokaisessa maisteriohjelmassa on myös tarjolla yksi Finland Scholarship, joka sisältää 100 % lukuvuosimaksuapurahan sekä kertaluonteisen 5000 euron elinkustannusapurahan.

Aloita opinnot syksyllä 2022

JYU:n englanninkielisiin maisteriohjelmiin haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa. Haku päättyy 19.1.2022 klo 15.00 Suomen aikaa. Jos sinut valitaan opiskelijaksi, opintosi alkavat elo-syyskuussa 2022.

Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics Technologies -ohjelman (RADMEP) haku poikkeaa muista maisteriohjelmista, sillä se ei ole mukana yhteishaussa. RADMEP on Erasmus Mundus Joint Degree, eli kyseinen maisteriohjelma on neljän yliopiston yhteinen. Ohjelmaan haetaan University Jean Monnet’n hakuportaalin kautta. Hakuaika RADMEPiin päättyy 8.2.2022.