Hallinnollinen tehottomuus pääsyy yritysten maksuviiveisiin Suomessa

Kaksi kolmesta (67 %) suomalaisyrityksestä kertoo pääsyyn asiakkaidensa maksujen viivästymisen olevan hallinnollinen tehottomuus, selviää Intrumin eurooppalaisesta yritysten maksutaparaportista.

Hallinnollinen tehottomuus on huomattavasti suurempi ongelma Suomessa kuin muualla Euroopassa, jossa vastaava luku on 45 %. Seuraavaksi yleisin syy maksujen viivästymiseen Suomessa on tahallinen viivyttely maksamisessa.



- Hallinnollisessa tehottomuuden taakse kätkeytyy varmasti paljon tahallista maksujen viivyttämistä. Maksuviiveissä on pohjimmiltaan kyse siitä, miten yritys priorisoi prosessejaan ja resurssejaan, toteaa Juha Iskala, Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja.

- Rahankierron ennakointi on tärkeää kaikille yrityksille, sillä taloudellinen vakaus on kasvun edellytys. Ei siis ole yllätys, että maksuviiveet koetaan ongelmaksi, tai että niiden seuraukset ovat vakavia, Iskala jatkaa.

Maksuaikojen venyttämisestä syntyy helposti talouden kasvua hidastava kierre. Kun yritys saa maksunsa asiakkaalta myöhässä, se joutuu pian itsekin maksamaan omat laskunsa hitaammin heikentyneen kassavirran seurauksena.

Tänä päivänä yrityksillä on tarjolla useita luotettavia ja tehokkaita keinoja käytössään asiakkaidensa maksukyvyn arvioimiseen, saatavien hallintaan sekä luottotappioiden ennaltaehkäisyyn. Näistä keinoista suosituimmat ovat viivästyneiden saatavien perintä sekä luottotietopalvelujen käyttö.

Intrumin maksuraparaportti perustuu kyselytutkimukseen, joka toteutettiin 29 Euroopan maassa helmi-maaliskuussa 2018. Raportin tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen näkemys eurooppalaisten yritysten maksutavoista ja taloudellisesta tilasta, ja sitä varten haastateltiin 9 840 eurooppalaista yritystä.