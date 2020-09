Hallituksen päätökset 14.9: HUSin sote-lausunto keskittyy rahoitusmallin vakaviin ongelmiin

Koronavirusepidemia kasvattaa edelleen sairaanhoitopiirin alijäämää. Lastenlinnan käytöstä poistetusta sairaalasta tehty ostotarjous.

Rahoitus- ja investointimalli sote-uudistuksen etenemisen esteenä

Hallitus hyväksyi HUSin lausunnon sote-uudistuksen lakiluonnokseen. HUS näkee sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen tärkeänä, mutta pitää ehdotettua rahoitusmallia täysin kestämättömänä. Esitys sisältää Uudenmaan palveluiden voimakkaan leikkauksen.

Yhdenvertainen erikoissairaanhoito Uudellamaalla ja HUSin erityistehtävät on turvattava. HUS ei näe sote-uudistuksen edistämistä mahdollisena ilman rahoitusmallin merkittävää muuttamista. Suomen johtavan ja ainoan laajasti kansainvälisellä tasolla toimivan yliopistosairaalan rahoitusleikkaus kohdistuisi viime kädessä koko maan kaikkein vaativinta hoitoa tarvitseviin potilaisiin.

Tilojen ja laitteistojen vuokraaminen koronavirusanalytiikkaa varten

Tammi-heinäkuun toiminta ja talous: alijäämä kasvaa

HUS kertoi 17.8. hoitovelan kasvaneen voimakkaasti kevään jälkeen. Lähetteiden, potilaskäyntien ja suoritettujen toimenpiteiden määrät ovat tammi-heinäkuussa laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Koronavirusepidemia ja sen seurannaisvaikutukset näkyvät kokonaistuottavuudessa (-5,3 % edellisvuoteen verrattuna, deflatoimaton) sekä tilikauden tuloksessa, joka oli 133,0 miljoonaa euroa alijäämäinen (TA -21,7 miljoonaa euroa).

Lastenlinnalle löytynyt ostaja

HUSin omistama Lastenlinnan sairaala on ollut tyhjänä ja kokonaan pois käytöstä vuoden 2019 alusta alkaen. Kiinteistölle on etsitty elokuusta 2018 alkaen ostajaa kiinteistövälittäjän avulla. Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt on tehnyt Lastenlinnasta 6-7 miljoonan euron ostotarjouksen. Lopullinen kauppahinta määräytyy ostajan tekemän peruskorjauksen jälkeisen vuokralaistilanteen mukaan. Hallitus hyväksyi ostotarjousta koskevan aiesopimuksen ja tavoitteena on, että Lastenlinnan myynti voidaan päättää HUSin valtuustossa 17.12.

Terhokodin tilanne huolestuttava

HUS kertoi 11.9. tiedotteessaan olevansa huolissaan Terhokodin tilanteesta ja hallitus sai aiheesta ajankohtaisen katsauksen. Toisin kuin julkisessa keskustelussa on esitetty, HUSin maksusitoumukset Terhokotiin eivät ole vähentyneet, mutta hoitoajat ovat lyhentyneet. Kotisaattohoidon kehittymisen myötä yhä useampi potilas voi myös toiveensa mukaisesti olla kotona mahdollisimman pitkään. Lisäksi kuntien omat saattohoitopaikat ovat nelinkertaistuneet 20:stä 80:een viimeisten vuosien aikana.

