Hallituksen päätökset 16.12.: HUSiin kansallinen lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen keskus

HUSin hallitus vakinaisti Diagnostiikkakeskuksen johtajan viran ja paikka tulee julkiseen hakuun. Hallitus vahvisti vuoden 2020 investointiohjelman. Investointeja on yhteensä 240 miljoonaa euroa, josta yli puolet on rakennushankkeita.

Lasten ja nuorten kivunhoitoon kansallinen keskus

HUSiin perustetaan kansallisesti palveleva lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen keskus. Se kokoaa nyt osittain hajallaan olevan kivunhoidon yhden toiminnallisen yksikön työksi, parantaen samalla erityisesti pitkäaikaisen kivun hoidon saatavuutta ja sen moniammatillista otetta. Lasten kivunhoito ja sen tutkimus on, paitsi Suomessa myös maailmalla, jäänyt tähän saakka aikuisten hoitoon nähden liian vähälle huomiolle. Uudella keskuksella tavoitellaan siten myös kansainvälistä vaikuttavuutta.

Kansallista tehtäväänsä keskus toteuttaa yhteistyössä muiden yliopistollisten lastenklinikoiden kanssa tarjoamalla kouluttautumista kivunhoidon ammattilaisille ja rakentamalla hoitopolkuyhteistyötä sekä monipuolisia kansallisia konsultaatiopalveluita. Kipukeskuksen vakituisten lääkärien ja hoitajien työnkuvaan kuuluu siten myös etä- ja paikalle viety konsultointi muissa yliopistollisissa lastenklinikoissa ja keskussairaaloissa sekä ennaltaehkäisevän työn osalta myös kouluterveydenhuollossa.

Keskuksen toiminta käynnistyy Uuden lastensairaalan tukisäätiön myöntämän siltarahoituksen turvin. Säätiö sitoutuu rahoittamaan toimintaa 900 000 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan. Rahoitus kattaa keskuksen kuuden vakinaisen ja kolmen osa-aikaisen työntekijän henkilöstökulut täysimääräisesti sopimusaikana. Samalla säätiö toteuttaa pysyvää tarkoitustaan lasten sairaanhoidon ja tutkimuksen kehittäjänä Suomessa.

Siltarahoituksen jälkeen keskuksen kliinisen toiminnan henkilöstökuluista vastaa HUS.

HUSin hallitus valtuutti toimitusjohtajan solmimaan esitetyn sisältöisen sopimuksen Uuden lastensairaalan tukisäätiön kanssa. HUS vastaa keskuksen muista kustannuksista kuten tila-, laite- ja lääkekuluista.

Lisätietoja: Toimialajohtaja Jari Petäjä, jari.petaja(at)hus.fi

Diagnostiikkakeskukselle haetaan johtajaa

HUS Diagnostiikkakeskuksen tulosalue perustettiin 1.7.2019 liittämällä HUS Kuvantamisen ja HUSLABin toimialat yhdelle tulosalueelle. Kokonaisuuteen liitetään 31.12.2019 myös Eksoten laboratorio- ja kuvantamiskeskuksen toiminnot. Tulosalueen toiminta jakautuu siten vuoden 2020 alusta alkaen kolmeen toimialaan, joilla on yhteinen hallinto.

Keskuksen toiminnan ollessa vielä valmisteilla, on diagnostiikkajohtajan virka ollut määräaikainen ajalla 1.4.2019 - 31.3.2020, yhden vuoden optioajalla. Virkaa on hoitanut hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen. Tuloalueen toiminnan nyt käynnistyessä tavoitteiden mukaisesti, päätti hallitus muuttaa tulosalueen johtajan viran toistaiseksi voimassa olevaksi 1.4.2020 alkaen ja julistaa diagnostiikkajohtajan viran haettavaksi.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi

HUSin investoinnit 240 miljoonaa vuonna 2020

Hallitus hyväksyi vuosien 2020-2023 investointiohjelman, jonka yhteismäärä on 1 065 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 investointeja on 240 miljoonaa euroa. Rakentamisen osuus vuoden 2020 investoinneista on 164 miljoonaa euroa. Sairaanhoitoalueiden, HUS Diagnostiikkakeskuksen ja muiden tulosalueiden laitehankkeisiin ohjelmassa on noin 43 miljoonaa ja HUS Tietohallinnon investointeihin noin 29 miljoonaa euroa.

Rakennusinvestointien painopiste on Siltasairaalan ja Tammisairaalan (uusi Silmäsairaala) hankkeista johtuen edelleen Meilahdessa, mutta siirtymässä Jorvin, Hyvinkään ja Peijaksen sairaaloiden uudistamishankkeisiin. Strategisesti tärkeitä ovat myös Meilahden vanhojen sairaalarakennusten kuten Naistenklinikan ja Puistosairaalan (entisen Lastenklinikan) peruskorjaukset.

Hallintosäännön mukaan hallitus päättää hankekohtaisesti investointiohjelmasta niiden projektien osalta, joiden kustannusarvio on 0,5–10 miljoonaa euroa ja tätä suuremmat hankkeet edellyttävät valtuuston erillisiä päätöksiä. Vähintään 5 miljoonan euron rakennushankkeille tarvitaan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa.

Esitys investointiohjelmaksi 2020–2023 ei ole julkinen sen sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

Asian käsittely valtuustossa 12.12.2019

Lisätietoja: Investointijohtaja Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi

Vuoden 2020 käyttösuunnitelmat ja tulostavoitteet

Hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmat ja sitovat tulostavoitteet. Tuottavuustavoite on sairaanhoitoalueilla 1,0 % ja muilla tulosalueilla 1,5 %. Sairaanhoitoalueiden kokonaistuottavuustavoite on kuitenkin 1,5 % kun huomioidaan Apotin käyttöönottoon liittyvät kertaluontoiset kustannukset.

Asian käsittely valtuustossa 12.12.2019

Lisätietoja: Talousjohtaja Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi

Virka- ja tehtävänimikkeisiin muutoksia

Hallitus päätti perustaa Yhtymähallintoon yhden uuden laatuylilääkärin ja yhden uuden ylilääkärin viran ja lakkauttaa kahdeksan talousjohdon virkaa ja muuttaa ne työsuhteisiksi vakansseiksi. Hallitus myös hyväksyi 20 uutta nimikettä ja muutti seitsemän nimikkeen kelpoisuusehtoja. Nimike- ja kelpoisuusehtojen valmistelu on tehty henkilöstöjohdossa ja asiaa on käsitelty 11.12.2019 HUSin henkilöstötoimikunnassa. Valmistelussa on myös kuultu tulosalueiden asiantuntijoita. Muutoksilla ei itsessään ole kustannusvaikutuksia.

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri, outi.sonkeri(at)hus.fi

Pöytäkirja ja kaikki päätökset