Hallitusohjelmatavoitteet on nyt julkaistu

”Tavallista arkea on voitava elää kohtuuhintaan, kestävästi ja ilman pelkoa ylivelkaantumisesta", Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa. ”Yksi seuraavan hallituksen suurimmista tehtävistä on huolehtia, että kotitalouksilla on taloudellista liikkumavaraa myös tulevaisuudessa.”

Monella kotitaloudella ei ole enää lainkaan varaa elinkustannusten korotuksiin. Kuluttajaliiton selvityksen mukaan lähes puolella (46 %) kotitalouksista varaa menojen kasvuun on enää enintään vain sata euroa kuukaudessa.

”Myös sote-maksut päätyvät usein ulosottoon ja voivat johtaa velkaantumiskierteeseen, kun saatavia yritetään periä maksukyvyttömiltä henkilöiltä”, kertoo Beurling-Pomoell. ”Pääsy oikea-aikaiseen hoitoon on turvattava, jotta terveysongelmat eivät pääse pahenemaan.”

Kuluttajaliiton tavoitteissa keskitytään myös palvelujen saatavuuteen ilman digitaalista osaamista.

"Arjen välttämättömien palvelujen tulee olla saavutettavia kaikille kuluttajille ilman kohtuuttomia kuluja tai hankaluuksia”, Beurling-Pomoell painottaa.

Tutustu kaikkiin Kuluttajaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin: www.kuluttajaliitto.fi/eduskuntavaalit