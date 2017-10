Halloween tuo Teurastamon verisen historian hetkeksi tähän päivään

Teurastamo tuo karnevaalitunnelmaa pimeään syksyyn muuttumalla Halloween-viikonloppuna 3.–4. marraskuuta todelliseksi kauhun tyyssijaksi. Teurastamon Kellohallin katosta roikkui vielä 25 vuotta sitten ruhoja ja teurastajien lihaveitset iskeytyivät leikkuupöytiin. Näihin tunnelmiin palataan jälleen, kun elävät kuolleet vaeltavat Kellohallissa ja After Dark Helsinki tuo karmivan kauhukierroksen Teurastamon vanhaan suolikellariin 2.–4. marraskuuta.

Teurastamo tarjoaa Halloween-kansalle täyslaidallisen selkäpiitä karmivaa kauhua, musiikkia, tanssia, kasvomaalauksia, elokuvia, perfomansseja sekä askartelua ja työpajoja lapsille. Teurastamon kuolleiden juhlaan mahtuu sisältöä niin kauhun kovimmille faneille kuin romanttisemman Halloweenin ystäville ja tietysti myös lapsille.

Teurastamon Kellohallissa tanssitaan, kilpaillaan karmivimmasta asusta ja katsotaan tulevaisuuteen

Teurastamon ravintolat ja baarit valtaa Halloweenina kauhu sekä mystiikka ja muun muassa Kellohalli on täynnä erityisohjelmaa. Illan pimetessä Kellohallin lounaspöydät siirtyvät sivuun ja tila muuttuu tanssilattiaksi, jossa voit tanssia yhdessä alamaailman olentojen kanssa. Kellohallin pitkälle käytävälle levittäytyy Zombie Catwalk, jossa kaikilla on mahdollisuus päästä esittelemään karmivin Halloween asunsa - tuomaristo palkitsee hyytävimmät ja vakuuttavimmat asukokonaisuudet. Tapahtumassa pääset myös osallistumaan haavabaariin, jossa tehdään kasvomaalauksia ja maskeerauksia ammattimeikkaajien opastuksella. Älä siis turhaan tuhlaa aikaasi kotona, vaan anna ammattilaisten loihtia upean kammottavat maskit ja avohaavat ihollesi.

Teurastamolla vierailee myös selvännäkijä Tarja Sahari, joka tulkitsee tulevaisuuttasi ja selvittää menneisyytesi yli 30 vuoden kokemuksella. Taikuri Joni Pakanen kiertää illan aikana yleisön joukossa viihdyttäen juhlijoita taikuudella ja silmänkääntötempuillaan. Hell City Hookersin Suspensio-esitystä vetää pitkän linjan ammattilainen ja bodyart taiteilija Lassi Sidoro.

Recover Laboratory tuo Kellohalliin immersiivisen teoksen, jossa yhdistetään performanssia, sirkusta, live-musiikkia ja nykytaidetta. Teos luo tihkuvan tiiviin tunnelman, joka on samalla absurdi ja viihdyttävä. Ryhmän teoksissa yhdistyy saumattomasti eri taiteiden alat luoden kokonaisvaltaisia elämyksiä.

Teurastamon Tislaamo-Distillery baarissa nautitaan huippudrinkkejä ja viikonlopun teemana on tietysti naamiaiset. B-side Baarissa vietetään Halloween Afterhouria, jossa dj pyörittää levylautasia ja Night Visions Kino näyttää kauhuelokuvia. Ruoka on avainroolissa kaikessa, mitä Teurastamolla tapahtuu. Ei siis hätää, jos tulet nälkäisenä – alueen ravintolat ja baarit pitävät huolen, että hyvää ruokaa saa koko illan.





After Dark Helsingin kauhuelämys Teurastamolla 2.–4.11.2017

Teurastajat ja muut verenhimoiset saalistajat valtaavat Halloweenina Teurastamon kellarit, kun aikuiseen makuun suunnitelluista kauhuelämyksistään tunnetun After Dark Helsinki -ryhmän uusin tuotanto pyörähtää käyntiin. Luvassa on taatusti kammottavaa kauhuviihdettä yli 16-vuotiaille – verta säästelemättä!

Teurastamon historia on hurmeinen: päärakennus rakennettiin alun perin vuonna 1933 Helsingin kaupungin teurastuslaitoksen tarpeisiin, ja viimeinen teurastus suoritettiin vuonna 1992. Vai oliko se sittenkään viimeinen?

“Teurastamo on ainutlaatuinen tila Helsingissä ja on vaikea keksiä parempaa paikkaa kauhuelämykselle. Tilan inspiroimana tämän elämyksen teemakin syntyi aika luonnostaan – kun nyt ollaan Teurastamolla, tehdään tästä sitten kunnon teurastus!” kertoo After Dark Helsingin tuottaja Janne Haonperä.

Luvassa on siis ainakin runsain mitoin verta ja suolenpätkiä, mutta mukaan mahtuu myös useampia yllätyksiä. Teurastamon kellareissa leijaileva mystinen usva kätkee nimittäin sisäänsä salaisuuksia.

Elämys pyörii Teurastamolla 2.–4.11. arkisin klo 18.00–00.00 ja lauantaina klo 17.00–01.00 non-stoppina. Liput After Darkin kauhukierrokselle täältä: www.afterdark.fi/teurastamo

Lauantaina 4. lokakuuta Kirjaverstaalla askarrellaan Halloween-naamioita ja Ravintola Palemassa järestetään Teurastamo Market

Lauantaina 4.11. kello 12-20 Teurastamon Ravintola Palemassa järjestetään myös Teurastamo Market, joka tarjoaa design-shoppailua rennossa tunnelmassa. Teurastamo Marketilta löydät niin itselle kuin lahjaksi laajan valikoiman lähellä tuotettua ja käsintehtyä designia. Mukana urbaani kattaus kotimaisia designmerkkejä, luomukosmetiikkaa, ekotuotteita, kalentereita ja painotuotteita, koruja, keramiikkaa sekä merinovillaneuleita.

Myös Teurastamon Kirjaverstaalla askarrellaan ja taiteillaan kummituksia ja muita Halloween-hahmoja, vetäjinä Etana-kustantamon ohjaajat. Kummitukset ja hirmuiset Halloween-naamiot ovat teemana myös Sarjakuvakeskuksen Lasten lauantaissa, jossa valmistaudutaan Halloweeniin jo 28. lokakuuta. Työpaja on avoin ja ilmainen kaikenikäisille lapsille ja ilmoittautumista ei tarvita. Lisää Kirjaverstaan toiminnasta täältä.

