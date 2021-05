Hämeenlinnan vankilassa erityistoimia viikoilla 20-21 korona-altistumisten takia

Jaa

Hämeenlinnan vankilassa on ollut vankien ja henkilökunnan välisiä altistumistilanteita koronavirukselle. Altistumisen takia on tehty tarvittavat karanteenitoimet ja altistuneiden aiheuttamat mahdolliset jatkotartunnat selvitetään PCR-testauksella. Kaikki vankilan vangit ja henkilökunta testataan koronavirukselta. Testaukset aloitetaan 21.5.

Vangeilla on ollut mahdollisuus olla yhteyksissä läheisiin.

Vankilan henkilöstöä on ohjeistettu asianmukaisista suojautumistoimenpiteistä. Eristystoimenpiteet on tehty suositusten mukaisesti ja toimintamalleista on sovittu Vankiterveydenhuollon tartuntataudeista vastaavan lääkärin kanssa. Hämeenlinnan vankilan riskiryhmiin kuuluvat vangit on rokotettu ja muiden ryhmien rokottaminen on aloitettu.

Kaikissa vankiloissa on tehty valmiussuunnitelmat koronaepidemian varalle.

Rikosseuraamuslaitoksen valmiusryhmä seuraa koronaviruksen tartuntatilannetta yhteiskunnassa sekä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa viikoittaisissa kokouksissa. Tarvittaessa varaudutaan uusiin toimenpiteisiin alueilla ja yksiköissä viranomaisohjeistuksia noudattaen. Alueilla on myös paikalliset valmiusryhmät.

Lisätiedot:

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen aluejohtaja Pauli Nieminen, p. 050 3441216

Vankiterveydenhuollon Länsi-Suomen alueylilääkäri Vivian Reinhold, p. 050 3453948