Hämeentien uudistuksessa 4. toukokuuta on seuraava merkittävä välietappi

Hämeentien uudistus on tällä hetkellä Kurvin alueella pintojen viimeistelyä ja asfaltointia vaille valmis. Ratikka- ja bussipysäkit, jalkakäytävät ja suojatiet ovat lopullisilla paikoillaan, kun raitioliikenne palaa Helsinginkadulle 4. toukokuuta.

Näin liikut Kurvissa 4. toukokuuta alkaen:

Ratikat, bussit ja metro

Raitiovaunut 1 ja 8 alkavat liikennöidä omilla reiteillään Helsinginkadulla ja siitä pohjoiseen päin. Linjat 6 ja 7 liikennöivät edelleen Sturenkadun kautta. Linjojen 1 ja 8 pysäkki Töölön suuntaan on uudella paikallaan Helsinginkadun puolella risteystä. Pysäkki pohjoisen suuntaan on entisellä paikallaan Vilhonvuorenkujan kohdalla.

Bussipysäkit pohjoisen suuntaan sijaitsevat entisillä paikoillaan Vilhonvuorenkujan ja Kulmavuorenkadun välillä. Bussipysäkki keskustan suuntaan on Kurvissa keskikaistalla.

Sörnäisten metroaseman sisäänkäynnit sijaitsevat Vaasanpuistikossa sekä Hämeentie 54:n ja 29:n edustalla. Metroaseman molemmat hissit ovat käytössä 4. toukokuuta lähtien.

HSL tiedottaa erikseen reittimuutoksista.

Kävely ja pyöräily

Jalkakäytävät ovat lopullisilla paikoillaan, mutta pieniä viimeistelytöitä voi olla vielä kesken toukokuun alussa. Hämeentien ylittävät suojatiet ovat Pääskylänkadun, Vilhonvuorenkadun ja R-kioskin kohdalla. Helsinginkadun ylittävät suojatiet ovat Helsinginkatu 2:n kohdalla ja Pengerkadun risteyksen molemmin puolin.

Pyörätiet avautuvat kesäkuun alussa. Pyöräilijöille on edelleen käytössä Sörnäisten rantatien ja Kinaporinkadun kiertoreitit.

Vaasanpuistikkoon on tulossa kaupunkipyöräasema.

Moottoriajoneuvoliikenne

Ajaminen pohjoisesta Kurvin kautta Helsinginkadulle tulee mahdolliseksi. Helsinginkadulta Kurviin ei voi ajaa vielä toukokuun alussa, sillä Helsinginkadun alkupäässä jouduttiin aloittamaan huhtikuussa vielä uusi vesijohtotyö.

Paavalinkirkon ja Sturenkadun poikkeusjärjestelyt säilyvät ennallaan syksyyn 2020 asti.

Uudistus etenee hyvässä tahdissa

Hämeentien uudistus etenee kokonaisuutena hyvin. Maaliskuun lopussa 89 prosenttia uusista vesijohdoista oli asennettu, 90 prosenttia maankaivuutöistä oli tehty, 98 prosenttia louhinnoista oli valmiina, raitiokiskoista 62 prosenttia oli asennettu ja 25 prosenttia kivitöistä oli tehty.

Destian työpäällikkö Kimmo Perttu kiittelee koko työmaan henkilöstön työpanosta hankkeen eteenpäin viemisessä ja kertoo Kurvin viimeistelytöiden valmistuvan kevään kuluessa. ”Urakan loppuosuudella tullaan tekemään vastaavia työalueiden osaluovutuksia kaupungille, kuten nyt Kurvissa tehtiin.”, Perttu kertoo.

Koko uudistus valmistuu loppuvuonna 2020. ”Yllätyksiä on oletettavasti luvassa urakan loppuvaiheessa vähemmän, kuin urakan alussa. Syvimmällä olevat vesi- ja viemäriputket on lähes kauttaaltaan uusittu, ja rakentamisessa on päästy kuopan pohjalta pintaa kohti. Riskien pienentymisen myötä on kasvanut luottamus siihen, että urakka valmistuu vuoden loppuun mennessä.", sanoo yksikön päällikkö Jarkko Karttunen Helsingin kaupungilta.

Mistä Hämeentien uudistuksessa on kyse?

Hämeentie muutetaan Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi. Tontille ajo, huolto- ja pelastusajo sekä jakeluliikenne ovat sallittuja, mutta yksityisautojen läpiajo kielletään.

Samalla uusitaan raitiotien kiskot, kadun alla olevat putket ja kaapelit sekä kunnostetaan Sörnäisten metroaseman katto.

Uudistus lisää jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja nopeuttaa joukkoliikennettä.

Uudistuksen jälkeen Hämeentien varrella on myös viihtyisämpi asua, sillä autoliikenteen väheneminen tarkoittaa melun vähenemistä ja ilmanlaadun paranemista.

Remontti valmistuu loppuvuonna 2020. Pääurakoitsijana on Destia Oy.

Lukuja:

Parempi ilmanlaatu – 7500 läpiajavaa autoa vähemmän vuorokaudessa

Kadun alla tapahtuu – uutta vesijohtoa 2 km, viemäriä 4 km ja kaapelisuojaputkea 50 km

Kävelystä ja pyöräilystä turvallisempaa – uutta pyöräkaistaa 4 km

Ratikka nopeutuu – matka-aika Kurvista Hakaniementorille lähes puolittuu

Putkiremontin aika – Hämeentien vanhin toiminnassa oleva vesijohto vuodelta 1889