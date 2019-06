Hämeessä kiinteistöalalle valmistui 11 uutta laillistettua välittäjää

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeista saatiin kevään koekierroksella 236 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) ja 21 laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV). ”Hämeen kauppakamari onnittelee vaativan kokeen suorittaneita. Alueeltamme LKV-kokeen läpäisi Lahdesta kuusi, Forssasta kaksi ja Hämeenlinnasta, Turengista sekä Vääksystä yksi henkilö”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Välittäjäkokeiden osallistujamäärät ovat pysyneet edelleen korkeina. Vuonna 2016 voimaan tullut laki edellyttää vähintään puolelta välitysliikkeen välittäjistä kokeen osoittamaa ammatillista pätevyyttä.

Hämeen kauppakamarin alueelta LKV-kokeen suorittaneet:

Bohm Marika, Forssa

Feodorov Hanna, Hämeenlinna

Hiltunen Pihla, Lahti

Jääskeläinen Marja, Lahti

Kolu Katja, Lahti

Laurila Hannele, Vääksy

Lehtinen Sari, Forssa

Melto Hanna, Lahti

Mäenpää Toni, Lahti

Nyman Sanni, Turenki

Toropainen Joni, Lahti







LKV- ja LVV-kokeet järjestettiin 4.5.2019. Kokeisiin osallistui yhteensä 593 kokelasta. Heistä yhteensä 257 suoritti kokeen hyväksytysti. LKV-koe sujui hieman keskimääräistä paremmin, koska pitkän aikavälin keskiarvo läpipäässeissä on 38 prosenttia ja tällä kertaa hyväksyttyjä oli 43,5 prosenttia.

"Se, että alle puolet osallistujista läpäisee kokeen osoittaa kuitenkin edelleen, että koe on vaikea ja edellyttää osallistujilta huolellista perehtymistä kiinteistöalan lainsäädäntöön ja käytäntöihin", sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkunen.

OP Koti Etelä-Häme Oy LKV:n kiinteistönvälittäjä Hanna Feodorov oli tyytyväinen läpäistyään kokeen. ”Koe oli mielestäni selkeä ja tehtävät kuvasivat hyvin sitä työtä ja niitä kysymyksiä, mitä kiinteistönvälittäjä arjessaan kohtaa. Olen iloinen, että sain vielä oikein hyvät pisteet”, kertoo Feodorov. ”Minulla oli kokeesta kokemusta yli kymmenen vuoden takaa ja silloin jäin yhden pisteen päähän. Reilun vuoden työskentely kiinteistönvälitysliikkeessä, vuosien kokemus kiinteistöalalta ja parin päivän preppauskurssi auttoivat kyllä hyvin valmistautumaan kokeeseen. Heti kokeen jälkeen tuli sellainen olo, että nyt meni läpi”, Feodorov jatkaa.

”Asunto tai kiinteistö on usein yksityishenkilön suurin yksittäinen omaisuuserä, joten on tärkeää, että välitystoimeksiantoja hoitavilta henkilöiltä löytyisi riittävästi asiantuntemusta ja ymmärrystä välitystä koskevista säädöksistä. On positiivista, että alalla suhtaudutaan myönteisesti kouluttamiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen”, Tikkunen toteaa.

Seuraavat kokeet järjestetään 23.11.2019 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.