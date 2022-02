Haminan LNG-terminaalin viimeistelytyöt käynnistyvät maaliskuussa 2022

Terminaalin viimeistelytöiden toteuttamiseksi otetaan käyttöön uusia resursseja. Samalla rakennuttaja Hamina LNG Oy on päättänyt purkaa urakkasopimuksen pääurakoitsijana toimineen Wärtsilä Finland Oy:n kanssa. ”Haluamme saada terminaalin mahdollisimman pian palvelemaan energiamarkkinoita, tarve on ilmeinen. Olemme pitkään pyrkineet löytämään yhteisen näkemyksen tarvittavista viimeistelytoimenpiteistä Wärtsilän kanssa, mutta ratkaisua tilanteeseen ei valitettavasti löytynyt”, kertoo Hamina LNG Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Mattila.

Hamina LNG Oy:n pitkäaikaisella yhteistyökumppanilla TGE Gas Engineering GmbH:lla on laaja kansainvälinen kokemus LNG-terminaalien rakentamisesta. TGE on ollut alusta asti mukana Haminan terminaaliprojektissa Hamina LNG Oy:n teknisenä konsulttina ja on mukana myös hankkeen loppuunsaattamisessa.

”Olemme omistajina sitoutuneet toteuttamaan Haminan LNG-terminaalin viimeistelytyöt laadukkaasti ja tehokkaasti. Teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme saavat korkealaatuista palvelua Haminan uudesta LNG-terminaalista. Haminan LNG-terminaali on kaikkien aikojen suurin virolainen yksityinen investointi Suomeen, ja Alexela on sitoutunut terminaalin menestyksekkääseen toteutukseen hankkeen aikana kohtaamistamme haasteista huolimatta”, kertoo Hamina LNG Oy:n toisen pääomistajan, Alexela-konsernin toimitusjohtaja Marti Hääl.

”Haminan LNG-terminaalilla on merkittävä rooli tulevaisuudessa järeänä kansallisena energiavarastona. Tämä on meille merkittävä askel kohti energiakaasujen edelläkävijyyttä. Nesteytetyllä metaanilla voidaan korvata fossiilisia polttonesteitä, ja tulevaisuudessa esimerkiksi tuulisähköä voidaan varastoida terminaaliin ja hyödyntää monin eri tavoin silloin, kun kysyntää on”, toteaa Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska.

