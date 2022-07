Haminan mursu päätyy Luonnontieteelliseen keskusmuseoon

Heinäkuussa Haminassa ja Kotkassa liikkunut, Korkeasaareen kuljetettaessa menehtynyt mursu päätyy Helsingin yliopiston Luonnontieteelliseen keskusmuseoon (Luomus).

Mursulle tehtiin ruumiinavaus Ruokavirastossa torstaina 21. heinäkuuta. Seuraavaksi eläimen nahka ja luusto siirretään Luonnontieteelliseen keskusmuseoon. Mursun kudosta ja DNA:ta tallennetaan Luomuksen genominäytekokoelmaan, mikä mahdollistaa geneettisen tutkimuksen.

Mursun nahan, luiden ja DNA:n avulla pystytään arvioimaan eläimen ikä, lähimmät geneettiset sukulaiset ja saadaan tietoa sen elinympäristöstä.

– Luomuksessa mursu tulee säilymään parhaalla mahdollisella tavalla ja se on tutkijoiden käytettävissä. Mursu on herättänyt paljon huomiota, ja siksi eläin tullaan konservoimaan yleisönäyttelyyn tarinansa kera, kertoo eläintieteen yksikön johtaja Pasi Sihvonen.

Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmissa on ennestään kaksi mursun luurankoa 1840-luvulta. Näistä toinen on yleisön nähtävillä. Haminan mursu on merkittävä lisä Luomuksen kokoelmiin.

Mursun tiedot ja kuvat tulevat aikanaan Suomen Lajitietokeskuksen sivuille, missä ne ovat avoimesti saatavilla.