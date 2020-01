Harry Potterin Kirjayö kerää velhokansan kirjastoihin

Harry Potter -fanit valtaavat jälleen kirjastot helmikuun ensimmäisenä torstaina 6.2., kun Harry Potterin Kirjayö järjestetään kuudetta kertaa sadoissa kirjakaupoissa, kirjastoissa ja kouluissa ympäri maailman. Suomi on kunnostautunut kolmanneksi ahkerimpana tilaisuuksien järjestäjänä.

Tänä vuonna teemana on Kolmivelhoturnajaiset, eli Harry Potter ja liekehtivä pikari -kirja. Luvassa on ainakin velhoasuisia vieraita, taikaliemiä, ennustuksia ja kirjastojen välinen tietovisa. Tänä vuonna Potter-kustantaja Tammi tarjoaa kirjastoille ja kouluille ilmaisen työkalupakin tilaisuuden järjestämiseen. Sen voi ladata tästä linkistä:

https://www.tammi.fi/harrypotter

Harry Potter on lumonnut lukijoita jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Sarjan kirjoja on myyty Suomessa kaiken kaikkiaan yli miljoona kappaletta, ja Suomen Kustannusyhdistyksen tuoreen tilaston mukaan maamme kaikkien aikojen kahdenkymmenen myydyimmän kirjan joukossa on kolme Harry Potter -kirjaa. Potterit on löydetty myös äänikirjoina: lukuaikapalveluissa sarjan seitsemää kirjaa on ladattu viime vuonna yli 100 000 kertaa.