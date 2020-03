Hauska ja haikea romaani uusperhekuvioista kuvaa myös bonusperheenjäsenten tuntoja

Kuun sisar jatkaa Lucinda Rileyn huippusuosittua Seitsemän sisarta -sarjaa 18.3.2020 09:15:00 EET | Tiedote

Lucinda Rileyn tänään suomeksi ilmestyvä Kuun sisar vie uskomattomalle matkalle Skotlannin ylängöiltä Espanjan Granadaan ja sieltä aina New Yorkin parrasvaloihin asti. Kirja on odotettu viides osa romaanisarjasta, josta on tullut myyntimenestys niin kansainvälisesti kuin meillä Suomessakin.