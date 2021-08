Heinäkuu oli Pohjois-Karjalassa erittäin lämmin ja vähäsateinen

Jaa

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan heinäkuu oli suurimmassa osassa maata harvinaisen tai poikkeuksellisen lämmin. Kuukauden keskilämpötila oli Pohjois-Karjalassa 20 asteen tuntumassa. Keskilämpötila oli yleisesti kolmisen astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Edellisen kerran tätä lämpimämpi heinäkuu oli maan itäosassa vuonna 2010, jolloin Joensuun lentoasemalla mitattiin Suomen mittaushistorian korkein lämpötila 37,2 astetta.

Heinäkuun sademäärä oli suuressa osassa Pohjois-Karjalan maakuntaa tavanomaista pienempi. Sateet painottuivat kuukauden viimeisiin päiviin, jolloin pitkään vallinnut lämmin ja enimmäkseen poutainen korkeapainevoittoinen säätila muuttui matalapaineiden myötä epävakaiseksi. Pohjois-Karjalassa satoi heinäkuussa 42-60 mm, kun tavallisesti sataa noin 77 mm.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet ovat Orivesi-Pyhäselkää lukuun ottamatta laskeneet heinäkuun aikana ajankohdan keskimääräistä alemmas, ja niiden ennustetaan pysyvän seuraavalla viikolla laskussa tai lähellä nykyisiä tasoja sateista huolimatta. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus on vielä sateisen talven ja kevään jäljiltä noin 15 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on ollut heinäkuun ajan hitaassa laskussa ja sen ennustetaan laskevan 5-15 cm elokuun puoliväliin mennessä, jolloin vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa.Pielisen vedenkorkeus on 21 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Ennusteen mukaan vedenkorkeus laskee elokuun aikana vielä 10-15 cm.

Pielisjoen keskivirtaama oli heinäkuussa hieman tavanomaista pienempi. Lieksanjoen virtasi vettä neljänneksen ja Koitajoessa reilut puolet normaalia vähemmän. Pienempien jokin virtaamat olivat heinäkuussa pieniä, mutta voivat kasvaa lähipäivinä hieman sateiden vuoksi.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahden Jaamankankaalla, Ilomantsin Kuuksenvaarassa ja Nurmeksen Juutilankankaalla pohjavedenkorkeus oli 13–30 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Kontiolahden Jakokosken mittauspisteessä pohjavesi oli vastaavasti 28 cm keskiarvoa alempana.

Pintaveden lämpötila oli heinäkuun lopussa Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 20,9 °C ja Pielisjoella Joensuun kanavassa 20,7 °C. Tänään 3. päivä elokuuta, Pielisen pintavesi on 20 °C ja Pielisjoen 20,6 °C. Pielisen pintavesi on 1,4 astetta ja Pielisjoen 1,7 astetta tavanomaista lämpimämpää.