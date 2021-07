Heinäkuun sinilevätilanne melko rauhallinen Pohjois-Karjalassa

Heinäkuun helteistä huolimatta Pohjois-Karjalan sinilevätilanne on ollut melko rauhallinen. Sinilevää on havaittu Pyhäselän Paksuniemellä. Havaintoja on tehty myös Pieliseltä, jossa sinileväesiintymät ovat olleet runsaita.

Kuva: Riku Lumiaro / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

Valtakunnallinen leväseuranta on käynnissä Pohjois-Karjalassa. Levätilannetta seurataan jo 24. kesää yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, Siunsoten ympäristöterveyden, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden kanssa. Koulutetut havaitsijat tekevät silmämääräiset havainnot vakiokohteissa viikoittain kesä-syyskuussa. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoite on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta ja sen vaihtelusta. Leväseurannan keskikesän tuloksia Pohjois-Karjalan alueella on 23 valtakunnalliseen leväseurantaan kuuluvaa kohdetta. Tällä viikolla sinilevää on havaittu Pyhäselän Paksuniemellä. Yksittäisiä kansalaishavaintoja sinilevästä on tullut tällä viikolla erityisesti Pieliseltä, jossa sinileväesiintymät ovat olleet runsaita. Heinäkuun helteistä huolimatta Pohjois-Karjalan sinilevätilanne on ollut melko rauhallinen. Sinilevien esiintymistä ovat saattaneet rajoittaa sateiden ja voimakkaiden myrskyjen vähäisyys, minkä seurauksena ravinteiden huuhtoutuminen vesistöihin, sekä kierto järven pohjasta pintaan on ollut vähäistä. Lisäksi kohtalaiset tuulet ovat voineet hillitä sinilevien pintakukintojen muodostumista. Tämän viikon runsaisiin sinileväesiintymiin ovat voineet vaikuttaa viimeviikon jälkeen uudestaan nousseet lämpötilat, sekä tyyntynyt sää. Lisäksi tuulen mukana leviä voi kertyä jollekin alueelle. Sinilevien kukinnat voivat olla myrkyllisiä, joten sinilevää sisältävän veden käyttöä on vältettävä. Tarkempia tietoja tämänhetkisistä sinileväesiintymistä saa järviwiki.fi -palvelusta. Viimeviikon viileämmät säät laskivat myös pintavesien lämpötiloja. Pielisen (Nurmes) pintaveden lämpötilan oli 28.7. 18,4 °C. Kansalaisten levähavainnot Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta. Kansalaiset voivat tallentaa tietoja järvien levätilanteesta, sekä muista järvikohtaisista havainnoista järviwiki.fi -palveluun. Järviwikin havaintolähetti-verkkosovellus mahdollistaa havaintojen tallentamisen myös älypuhelimen kautta. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat leväseurantaa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus vastaanottaa myös levänäytteitä. Näytteiden toimituksesta pyydetään sopimaan erikseen numerossa 0295 026 033 klo 9–14. Levätilanteesta tiedottaminen Leväkatsaukset koko maan tilanteesta tehdään torstaisin kesä−elokuussa ymparisto.fi –verkkopalveluun. Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkaisee maakuntakohtaisen leväkatsauksen muutaman kerran seurantajakson aikana osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne.

