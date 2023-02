Helsingin kaupungilta uusi humanitaarinen avustus Ukrainaan lasten ja nuorten auttamiseksi

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt 24.2.2023 jo vuoden ajan. Huoli Ukrainasta ja sen kansasta on edelleen päivittäin läsnä. Helsingin kaupunki on osoittanut myötätuntoaan ja tukeaan humanitaarisen avun ja ukrainalaisia Helsingissä auttavien järjestöjen tuen kautta. Lisäksi kaupunki on tarjonnut sotaa paenneille palveluja, tukea ja ohjeita. Tuen osoittamista myös jatketaan. Uusin avustus kohdennetaan ukrainalaisten lasten ja nuorten auttamiseen.

”Humanitaarisen avun tarve on Ukrainassa valtava. Ukrainalaiset lapset ja nuoret ovat kärsineet hyökkäyssodan vaikutuksista jo vuoden ajan puhumattakaan sodan pitkäaikaisista vaikutuksista. He tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen ja avun. Kokonaisharkinnan perusteella apu on tarkoituksenmukaisinta toimittaa rahana. Rahoitus suunnataan maailman vaikutusvaltaisimmalle lastenjärjestölle Unicefille, joka toimii Ukrainassa aktiivisesti ja jolla on pitkä kokemus sekä Ukrainasta että toimimisesta kriisitilanteissa”, pormestari Juhana Vartiainen toteaa.





