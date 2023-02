Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi omalta osaltaan omistajastrategioiden päivittämisen

Pääkaupunkiseudun kierto- ja jakamistalouden palvelut löytyvät nyt yhdeltä kartalta 13.2.2023 11:47:48 EET | Tiedote

Pääkaupunkiseudun Palvelukartalla on julkaistu uusi kokonaisuus nimeltä Kiertotalous, mistä löydät muun muassa vuokraus- ja korjauspalvelut, yhteiskäyttötilat ja second hand -myymälät alueellasi. Palvelukokonaisuus on nyt laajentunut Helsingin lisäksi myös Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle. Palvelukokonaisuuteen on koottu yli 370 pääkaupunkiseudulla toimivaa kierto- ja jakamistalouden palvelua.