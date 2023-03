Helsingin kaupunginhallitus esittää Kontulan pelastusaseman hankesuunnitelman hyväksymistä

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Kontulan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankesuunnitelma koskee Kontulan pelastusaseman uudisrakennuksen rakentamista Mellunkylän kaupunginosaan. Pelastusasema tulee palvelemaan Itä-Helsingin aluetta.

Alueella pelastustoiminnan palvelutason kehittäminen on priorisoitu kiireelliseksi.

Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaupunginhallitukselta lausunto Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ympäristölupahakemukseen

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ympäristölupahakemuksesta. Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä.

Lausunnon mukaan lumen vastaanotto Hernesaaressa on vielä toistaiseksi erittäin tärkeää kantakaupungin lumihuollolle. Hernesaaren lumenvastaanottopaikan sijainti on kunnossapidon kannalta kriittinen erityisesti eteläiselle Helsingille. Toiminta on välttämätöntä Helsingin kantakaupungin talviaikaisen liikenteen turvallisuuden ja toimivuuden kannalta.

Kaupungin tavoitteena on parempi ympäristöhaittojen kokonaishallinta ja uusien lumenhallinnan keinojen kehittäminen. Mereen kaatamisesta pyritään luopumaan kokonaan normaaleina talvina ja samalla etsitään muun muassa kokeilujen kautta keinoja hallita lumen roskaisuutta sekä estää roskien ja epäpuhtauksien kulkeutumista mereen.

Helsingin kaupunki jatkaa sisäistä analyysiä henkilöstön työterveyden järjestämisestä

Kaupunginhallitus sai kokouksessa esityslistan ulkopuolisena asiana tilannekatsauksen kaupungin työterveyden järjestämisestä. Helsingin kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutus keskeytettiin 6.2.2023, koska kilpailutuksessa ei tullut tarjouksia.

Tilannetta arvioidaan ja analysoidaan kevään 2023 aikana aloittamalla uusi markkinavuoropuhelu työterveystoimijoiden kanssa ja tekemällä taloudellinen analyysi sekä hyötyanalyysi henkilöstön työterveyden järjestämisen vaihtoehdoista. Analyysi pyritään saamaan valmiiksi alkukesästä, jonka jälkeen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Maisa Hopeakunnas

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 09 310 27 821

maisa.hopeakunnas@hel.fi