Helsingin kaupunginhallitus esittää uusia luonnonsuojelualueita Oulunkylään ja Veräjämäkeen

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) uuden luonnonsuojelualueen perustamista Oulunkylän jalopuulehtoon sekä Veräjämäen metsään.

Oulunkylän jalopuulehdon suojelun tarkoituksena on säilyttää Vantaanjoen varressa sijaitseva runsaasti vaahteraa kasvava lehtometsikkö, joka on entinen pihapiiri. Suojelu turvaisi metsikön luontaisen kehittymisen jalopuumetsäksi.

Veräjänmäen metsän suojelun tarkoituksena on säilyttää monimuotoinen metsäalue Vantaanjoen varrella. Suojelualue sijaitsee korkealla rinteellä ja sen lakialueilla. Metsätyypit vaihtelevat joenrannan lehdoista rinteiden kangasmetsiin ja lehtomaisiin kankaisiin sekä avoimia kallionlakia reunustaviin kalliometsiin. Alueella on myös erilaisia korpien suotyyppejä. Veräjämäen metsän kääpä- ja orvakkalajisto on poikkeuksellisen monimuotoinen ja sitä pidetään valtakunnallisesti merkittävänä.

Kaupunginhallitus esittää uuden rakennusjärjestyksen hyväksymistä

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle kaupungin uuden rakennusjärjestyksen hyväksymistä. Nykyistä vuonna 2010 voimaan tullutta rakennusjärjestystä on kaupunkistrategian tavoitteiden vuoksi muutettava. Tämän lisäksi muutoksia täytyy tehdä vuonna 2017 toteutetusta Helsingin kaupungin toimiala- ja johtamisuudistuksesta johtuen.

Asia etenee kaupunginvaltuustoon.

HUS-järjestämissopimus etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle HUS-järjestämissopimuksen hyväksymistä. HUS-järjestämissopimus on Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän keskinäinen sopimus, jossa osapuolet sopivat keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa osapuolten työnjaon, yhteistyön ja toiminnan yhteensovittamisen toteutuminen.

Asia etenee kaupunginvaltuustoon. HUS-järjestämissopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Uudenmaan hyvinvointialueiden aluevaltuustot, Helsingin kaupunginvaltuusto ja HUS-yhtymän yhtymäkokous ovat sen hyväksyneet.

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys (luonnos)

HUS-järjestämissopimus

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Maisa Hopeakunnas

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 09 310 27 821

maisa.hopeakunnas@hel.fi