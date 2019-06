Helsingin kaupunginmuseo juhlii Helsinki-päivää

Helsinki-päivänä 12.6. Helsingin kaupunginmuseossa sukelletaan pääkaupungin historiaan luentomaratonin kautta, ja Suomen vanhin säilynyt taiteilija-ateljee avaa ovensa yleisölle. Hakasalmen huvilan kauniilla pihalla pidetään puistojumppahetkiä, jotka perustuvat aitoon 1920-luvun kenttävoimisteluohjelmaan taivutuksineen ja venytyksineen, leikkeineen ja tansseineen. Ruiskumestarin talossa voi puolestaan tutustua 1800-luvun porvarisperheen elämään ja ihmetellä piikojen uurastusta kuparinkiillotuksessa.

Luentomaraton Helsingin kaupunginmuseossa

Helsinki-päivää juhlitaan kaupunginmuseossa pääkaupungin historiaa käsittelevällä luentomaratonilla. Monipuolisen ja musiikkiesityksillä maustetun luentomaratonin on kuratoinut historioitsija, dosentti Samu Nyström. Paikalla maratonissa on myös Helsingin kaupunginkirjaston kirjastopyörä, jolla on kyydissään kiinnostavia historiateoksia päivän puhujilta.

Luentomaratonin ohjelma:

9.45–10.00 Musiikkiesitys: Kamariorkesteri Refugium musicum

10.05–10.20 Dosentti Seppo Aalto: Miksi Helsinki oli 1500-luvulla Ruotsille tärkeä kaupunki?

10.25–10.40 Tutkija, FT Juha-Matti Granqvist: Linnoituskaupungin liikemiehet: Helsingin porvarit ja Viapori 1700-luvulla

10.45–11.00 Tutkija, FT Sofia Gustafsson: Helsingfors och de globala nätverken på 1700-talet

11.00–12.00 Lounastauko

12.00–12.15 Musiikkiesitys: Sakilaiset

12.20–12.35 Dosentti Mikko-Olavi Seppälä: Suruton kaupunki – 1920-luvun Helsinki

12.50–13.05 Apulaisprofessori Johanna Vaattovaara, dosentti Mia Halonen, professori Heikki Paunonen ja dosentti Samu Nyström: Stadin syntinen kieli – helsinkiläisen ässän tarina

13.10–13.25 Tutkija (Helsingin kaupunginmuseo) Aki Pohjankyrö: Signe Brander – Helsingin valokuvaaja

13.45–14.15 Tohtorikoulutettava Nuppu Koivisto: Naisorkesteri Fennia 1800-luvun lopun Helsingissä

14.20–14.35 Professori Matti Klinge: Helsinki – Pääkaupunki

14.40–14.55 Tutkimuspäällikkö (Helsingin kaupunginmuseo) Minna Sarantola-Weiss: Aurora Karamzinin Helsinki

15:00-15:15 Tutkija, FT Eeva Kotioja: Rouvia, ylioppilaita ja koulunjohtajia – naistoimijat Helsingissä 1800-luvulla

15.45–16.00 Musiikkiesitys: Duo Olli ja Chrisu (Stadin Slangi ry)

16.05–16.20 Tutkija (Helsingin kaupunginmuseo) Petteri Kummala: Helsinki – Euroopan hienoin jugendkaupunki

16.25–16.40 Dosentti Samu Nyström: Helsinki sotakaupunkina 1914–1918 ja 1939–1945

16.45–17.00 Tutkija, FT Juho Kotakallio: Vakoilijoiden Helsinki

17.30–17.45 Musiikkiesitys: Kansanmuusikko Anna E. Karvonen, Kansanlauluja Stadista

17.50–18.05 Historioitsija Elina Maanitty: Punaisten lyhtyjen Helsinki

18.10–18.25 Historioitsija Katja Tikka: Kahviloiden Helsinki

18.30–18.45 Tietokirjailijat Vanessa Kairulahti ja Karolina Kouvola: Helsingin henget

18.45–19.00 Professori Laura Kolbe: Helsingin historia tänään

Falkmanin ateljee, museon salainen aarre

Harva tuntee kaupunginmuseon uumenissa sijaitsevan Suomen vanhimman säilyneen taiteilija-ateljeen, jonka ruotsalaissyntyinen kuvataiteilija Severin Falkman (1831–89) rakennutti itselleen 1872. Tunnelmallinen ateljee tarjoaa osin alkuperäisine sisustuksineen ainutlaatuisen kurkistuksen aikanaan ylenkatsotun historia- ja laatukuvamaalarin elämään. Falkmanin ateljee on auki yleisölle kello 11–18.

Puistojumppaa 1920-luvun tyyliin

Hakasalmen huvilan kauniilla pihalla pidetään Helsinki-päivänä puistojumppahetkiä, jotka perustuvat aitoon 1920-luvun kenttävoimisteluohjelmaan taivutuksineen ja venytyksineen, leikkeineen ja tansseineen. Kokeile tyylinmukaisesti puettujen komentajien ja esivoimistelijoiden johdolla, miten sielun ja ruumiin kuntoa ja ryhtiä kohennettiin 90 vuotta sitten! Puistojumppahetkiin voi osallistua kello 10, 14 ja 16.

Suruton kaupunki -näyttelyyn on Helsinki-päivänä vapaa pääsy klo 10–17, ja kello 12 voi osallistua yleisöopastukselle.

Kuparit kiiltämään vanhaan tapaan

Ruiskumestarin talossa voi tutustua Helsinki-päivänä porvarisperheen elämään pienessä puutalossa 1860-luvun Kruununhaassa keskusteluoppaan kanssa kello 12–15. Samalla voi ihmetellä piikojen uurastusta kuparinkiillotuksessa. 1800-luvulla ei ollut tämän päivän aineita ja kiillotusliinoja, ja pannut saatiin kiiltämään perinteisin kotikonstein.