Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 26.3.2020

Lapinlahden sairaalarakennusten ideakilpailun voittaja valittu 18.3.2020 11:00:00 EET | Tiedote

Lapinlahden sairaalarakennusten ideakilpailun voittajaksi on valittu ehdotus Lapinlahden kevät, ja kilpailutyö on julkistettu. Päärakennukseen on ehdolla Tove Janssonin kotimuseo, hostelli, työtiloja sekä erilaisia palveluja. Puisto säilyy kaikille avoimena ja lähes ennallaan. Uudisrakennukset nousevat alueen eteläreunalle, minne tulisi hotelli Länsiväylän melumuuriksi sekä kaksi palveluasuntorakennusta.