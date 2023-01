Helsingin konserniohjeen päivittäminen etenee valtuuston käsittelyyn

Kuntalain mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Monilta osin konserniohjeen sisältö on pysynyt ennallaan. Sisällön päivitystyön yhteydessä tekstiä on kuitenkin myös merkittävästi tiivistetty ja selkeytetty. Lisäksi on poistettu päällekkäisyyksiä, jotta konserniohjeessa ei määrätä asioista, jotka on jo linjattu hallintosäännössä tai kaupungin muissa ohjeissa.

Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on esillä siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat löytyvät uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat -sivulta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konserniin kuuluu noin kahdeksankymmentä tytäryhtiötä ja säätiötä.