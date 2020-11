Helsingin päiväkodit jälleen voitokkaita Luomu SM -kilpailussa – luomua nautittiin vuonna 2019 yli miljoona kiloa  

Helsinkiläiskoulun ruokapalveluvastaava Mumina Hassan Ali PRO2020 -finaalissa 11.12.2019 13:54:36 EET | Uutinen

Helsingin Solakallion erityiskoulun ruokapalveluvastaava Mumina Hassan Ali on yksi kolmesta PRO2020 -kilpailun finalisteista ammattikeittiön työntekijä -sarjassa. PRO-palkinto on hotelli-, ravintola ja catering -alan ammattilaiselle jaettava tunnustus osaamisesta ja esimerkillisestä asenteesta. Hassan Alin paikka arvostetun ruoka-alan kilpailun finaalissa on yksi osoitus siitä, että julkisissa ruokapalveluissa työskentelee alansa kunnianhimoisia huippuammattilaisia.