Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 26.11.–9.12.2018

Työväenopiston loppusyksyn tarjonnassa on muun muassa August Strindbergin Uninäytelmä, useita erilaisia konsertteja, kirjailijavierailu, rakentavan keskustelun työpaja, Sherlock Holmes -luentoja sekä viisipäiväinen sivistysviikko, jonka aikana pohditaan sivistyksen voimaa, merkitystä, puolustusta ja tulevaisuutta.

Viikko 48

Maanantai 26.11.

Piirtäminen tabletilla

Tabletilla piirtämisen esittelyä innostavien esimerkkien ja kokeilujen muodossa. Opastajana Marie-José Dings. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 12.30–15.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Seilin saaren vuosikymmenten naiskohtalot: Johanna Holmström, Sielujen saari (2017) ja Katja Kallio, Yön kantaja (2017)

Luentosarjassa lähestytään taiteen, uskonnon ja ihmismielen kuvauksin kirjallisuuden ikuisia ja aina uusia teemoja: yksilöiden ja yhteisöjen epäsovinnaisia ja kohtalokkaita kohtauspisteitä. Luennoitsija FK Riitta Vaismaa. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 B) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Medialukutaito valeuutisaikana

Miten tavallinen netinkäyttäjä voi erottaa oikean uutisen väärästä ja miten valeuutisiin kannattaa suhtautua? Luennoitsija toimittaja Johanna Vehkoo. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luento on osa sivistysviikon ohjelmistoa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Luiz Ruffato: Rutosti hevosia – brasilialaisen nykykirjallisuuden merkkiteos

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Pekka Kankainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielitaidon merkitys sivistykselle

Osaatko käyttäytyä sivistyneesti vanhoissa sivistysmaissa, jos kielitaitosi on heikko, etkä tunne paikallista kulttuuria? Luennoitsija dosentti Eva Havu. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luento on osa sivistysviikon ohjelmistoa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

"Totuus" suomen kielessä: kylmä ja alaston?

Suomen kielen filosofiaa -luentosarja tarkastelee suomen kielen sanoja filosofinen pilke silmäkulmassa. Luennoitsija FM Viivi Välttilä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 27.11.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin ja skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia. Etukäteisilmoittautuminen ja tiedustelut 09 310 88588, ti–ke 13–20, to–pe 12–18.

Globaalisivistys tulevaisuuden kansalaistaitona

Onko maailmamme tullut hulluksi? Miten selvitä hengissä nykyisessä menossa? Voisiko vastaus löytyä globaalisivistyksestä?

Luennoitsija Rilli Lappalainen, pääsihteeri Kehys ry. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luento on osa sivistysviikon ohjelmistoa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiaklubi: Pelko

Työväenopiston filosofiaklubissa keskustellaan ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Keskusteluihin jaetaan lukuvinkkejä. Vetäjä Lassi Raunio pohjustaa kunkin keskustelukerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskusteluja kestävästä ihmisyydestä

Miten tasapaino ympäristön kanssa tukee ihmisten hyvinvointia? Mitä on kestävä ihmisyys? Luennoitsija tutkija, järjestöaktiivi, sosiaalityöntekijä Tuuli Hirvilammi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luento on osa sivistysviikon ohjelmistoa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sherlock Holmesin esi- ja varhaishistoriaa

Sherlock Holmesin kulttuurihistoriaa -luentosarjassa luodaan katsaus ilmiön kirjallisuus- ja sosiaalihistoriallisiin juuriin, Conan Doylen hahmoon ja tuotantoon sekä Holmes-kaanoniin eli alkuperäisromaaneihin ja -novelleihin. Oman tarkastelunsa saa salapoliisin esiintyminen elokuvissa, televisiossa, radiossa ja sarjakuvissa. Tarkastelemme myös, miten tulkinnat Sherlock Holmesista ovat muuttuneet eri aikoina. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Totuus seksistä

Michel Foucault ja toisin ajattelu -luentosarja. Miksi totuus hulluudesta, rikoksesta ja seksistä kertoisi totuuden ihmisestä? Michel Foucault (1926–1975) oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista, joka kyseenalaisti tavanomaiset tavat ajatella tietoa, valtaa ja itseämme. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rakentavan keskustelun työpaja

Puhutko kuuroille korville vai etkö saa sanaa suustasi? Eri tavoin ajattelevien kanssa ei ole aina helppo keskustella. Rakentavan keskustelun työpajoissa opetellaan pari- ja ryhmätehtävien avulla arvostavaa kuuntelemista, argumentointia ja parempia kysymyksiä, jotka herättävät luottamusta ja saavat keskustelukumppanin avautumaan. Kouluttajat Noora Kettunen ja Olli-Pekka Toivanen, Sopiva Sovittelujournalistit ry. Opistotalo, Vanni, 2. krs (Helsinginkatu 26) klo 18.15–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 28.11.

Kohtaamisia

Kampin lausuntaryhmän runoesitys klo 11.15 Kampin palvelukeskuksen Fade-luokassa (Salomonkatu 21 B). Ohjaus Katri Mehto. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Etruskit, muinaisen Italian arvoituksellinen kansa

Työväenopiston kulttuuriluento Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4) klo 11–12.30. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saat apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käytössä. Ota oma laite mukaan ja tule kysymään neuvoja. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti–ke 13–20, to 13–18, pe 12-18.

WiseMotion – tanssia ja neurotiedettä yhdistävä työpaja

WiseMotion-työpaja kehittää kehollista ajattelua, itsetuntemusta ja sanatonta vuorovaikutusta tanssin ja neurotieteen avulla. Ohjaaja tanssin ja musiikin neurotieteen tohtori Hanna Poikonen. Ensimmäiset 50 mahtuu mukaan. Ilmoittaudu ilmonet.fi kurssitunnuksella H186186.Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 13.45–15. Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautuminen. Tiedustelut 09 310 88610.

Kun tanssin hurmos ja aivotutkimus kohtaavat – tanssia ja neurotiedettä

Mitä meissä ja aivoissamme tapahtuu, kun tanssimme? Miksi tanssi on "hyvästä"? Luennoitsija tanssin ja musiikin neurotieteen tohtori Hanna Poikonen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 15.30–16.45. Luento on osa sivistysviikon ohjelmistoa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sivistyksen merkit ja merkitykset

Mitä on sivistys ja mitä se ei ole? Miten se näkyy ja voiko sitä mitata? Tekeekö sivistys sivistyneeksi? Aito vai valesivistys, piilo- vai julkisivistys? Aivojen sivistyksestä sydämen sivistykseen. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luento on osa sivistysviikon ohjelmistoa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

TV ja kaunokirjallisuus samalla puolella

Kirjallista sivistystä runoudesta, proosasta ja TV:stä -luentosarjassa pohditaan runouden ja eeppisen kerronnan nykytilaa ja mahdollisuuksia. Pelastavatko HBO ja Netflix eeppisen kerronnan?Luennoitsija kirjailija Jani Saxell. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luento on osa sivistysviikon ohjelmistoa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Miten Edo-kauden kaupallisesta pop-kulttuurista tuli ”perinteistä taidetta”?

Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan -luentosarjassa tutustutaan kulttuurin muodostumiseen ja eri taiteenlajeihin sekä niiden harjoittajiin. Luennoitsija FT Lasse Lehtonen. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Karma: kosminen oikeuslaitos?

Joogan maailmankuva -luentosarjassa tarkastellaan, millainen käsitys ihmisestä ja maailmasta on joogan harjoitusten takana. Miten nämä käsitykset ovat muuttuneet joogan historian aikana? Luennoitsija TM Matti Rautaniemi. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Improvisoitu näytelmä

Improvisoitu näytelmä -kurssilaisten esitys, joka syntyy tässä ja nyt. Hiottua improvisaatiota yleisön antamasta aiheesta. Ohjaus Hanna Lekander. Opistotalo, Peilisali (Helsinginkatu 26) klo 18–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsinginkadun Filharmonikot, syyskonsertti

Konsertin ohjelmassa kuullaan Engelbert Humperdinck: Alkusoitto oopperaan Hannu ja Kerttu, Johannes Brahms: Konsertto viululle, sellolle ja orkesterille a-molli op. 102 ja Sergei Prokofiev: Orkesterisarja nro 2 op. 64 baletista Romeo ja Julia. Solistit Helmi Kuusi, viulu ja Tuomas Ylinen, sello. Kapellimestari Veli-Antti Koivuranta. Kauniaisten uusi paviljonki (Läntinen koulupolku 3, Kauniainen) klo 19–21. Liput 15/10 € (sis. ohjelman), Ticketmaster. Tiedustelut 09 310 88610.

Uninäytelmä, August Strindberg

Opistoteatterin Uninäytelmä vie maailmaan ennen sodan kauhuja, maailmaan, jossa henkilöiden pyrkimyksillä on arvoa. Strindbergin anarkismi jalostaa kärsimyksestä merkitystä ja arjesta pyhää. Ohjaus Harri Liuksiala. Esityksen kesto on noin 2,5 tuntia (sisältää väliajan). Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Toinen maailmansota, fasismi ja antifasismi: Italian vaikea perintö

Keisareista Berlusconiin – katsaus Italian historiaan ja kulttuuriin -luentosarjassa kerrotaan historian tapahtumien ja kulttuuri-ilmiöiden vaikutuksesta nykypäivän Italiaan. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maunulan kirjailijailta: kirjailijavieraana Antti Tuomainen

Työväenopiston ja Maunulan kirjaston kirjailijaillassa kirjailija Antti Tuomainen kertoo ja keskustelee teoksestaan Palm Beach Finland. Haastattelijana dekkariasiantuntija Risto Raitio. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 29.11.

Sivistyksen puolustus

Kapeakatseinen näkemys tiedosta ja tieteestä voi johtaa vakaviin sivistystä ja jopa koko kansakuntaa rappeuttaviin seurauksiin. Miksi sivistys on arvo sinänsä? Luennoitsijat professori Sami Pihlström ja professori Sari Kivistö. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luento on osa sivistysviikon ohjelmistoa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Google Analytics

Luennolla opit perusasiat Google Analyticsista: miten käyttää sitä, mitä se kertoo ja miten tulkita saatua tietoa. Luennoitsija Maikku Sarvas. Itämerentalo, Kummeli (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Martti Lutherin merkitys eurooppalaisen sivistyksen muovaajana

Lutherin toiminnasta alkanutta reformaatiota pidetään modernin Euroopan synnyn lähtölaukauksena ja pohjoismaisen hyvinvointivaltioajattelun pohjana. Minkälainen Eurooppa meillä olisi ilman Lutheria? Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luento on osa sivistysviikon ohjelmistoa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uninäytelmä, August Strindberg

Opistoteatterin Uninäytelmä vie maailmaan ennen sodan kauhuja, maailmaan, jossa henkilöiden pyrkimyksillä on arvoa. Strindbergin anarkismi jalostaa kärsimyksestä merkitystä ja arjesta pyhää. Ohjaus Harri Liuksiala. Esityksen kesto on noin 2,5 tuntia (sisältää väliajan). Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ihmisen ja luonnon kuolema elämän ja luonnon arvokkuuteen havahduttajana

Ympäristökatastrofit tänään ja tulevaisuudessa – voimmeko vielä tehdä jotakin? -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 30.11.

Seilin saaren vuosikymmenten naiskohtalot: Johanna Holmström, Sielujen saari (2017) ja Katja Kallio, Yön kantaja

Kohtalokkaita kohtauspisteitä -luentosarjassa klo 12–13.30 lähestytään taiteen, uskonnon ja ihmismielen kuvauksin kirjallisuuden ikuisia ja aina uusia teemoja: yksilöiden ja yhteisöjen epäsovinnaisia ja kohtalokkaita kohtauspisteitä. Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo (Kivalterintie 16). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sivistysseminaari Sivistys siivittää tulevaisuuteen

Mitä sivistys on tänään? Mikä on sivistyksen merkitys yhteiskunnalle? Onko sivistys vain väline vai onko se arvo itsessään? Millaisia tietoja ja taitoja tarvitsemme tulevaisuudessa? Seminaarissa kaksi keskusteluosiota. Klo 12.10 Sivistyksen voima selittää Suomen menestystarinaa, luennoitsija akateemikko, filosofi Ilkka Niiniluoto. Klo 13 Tekoäly – uhka vai mahdollisuus? Luennoitsija FT, tutkija Michael Laakasuo. Klo 14.15 Vapaan sivistystyön rooli ja merkitys nyky-yhteiskunnassa, luennoitsija professori Jyri Manninen. Klo 14.45–15.55 Paneeli: Sivistyksen tulevaisuus. Keskustelemassa rehtori Taina Saarinen, FT Eero Ojanen, kulttuuritoimittaja ja sanataideohjaaja Aleksis Salusjärvi. Paneelin vetää Ville Ylikahri, Helsingin työväenopiston rehtori 1.12. alkaen. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26). Seminaari on osa sivistysviikon ohjelmistoa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Käsityökahvila: Virkataan turvalonkeroita

Käsityökahvilassa virkataan turvalonkeroita keskosille ja muille teho-osaston lapsipotilaille. Tarvittavat välineet ja materiaalit ovat valmiina. Opettaja Riitta Larne. Opistotalo, Vanni (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kitaristit kohtaavat yhteisissä soittajaisissa

Työväenopiston Malmin ja Opistotalon kitarakurssilaiset esiintyvät yhteisissä soittajaisissa. Ohjelmassa kitarakappaleita ja yhteislaulua. Tapahtuman vetää Jouni Marttinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuplivaa iloa! -konsertti

Ooppera-ensemble ja Yksinlaulajien korrepetitiokurssin opiskelijat esiintyvät syyslukukauden loppukonsertissa. Ohjelmassa musiikkia mm. Johan Strauss jr:n operetista Lepakko. Opettaja Jutta Holmberg ja pianisti Juhapekka Honka. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 1.12.

Kohdataan keittiössä kaikin aistein

Opetuskeittiössä erilaista jouluista rentoa tekemistä, työpajatyyppistä opetusta kotitalousopettajien ja opetusharjoittelijoiden johdolla. Työpajat sopivat sekä lapsille että aikuisille ja ne vaihtuvat tasatunnein. Opistotalo, opetuskeittiö (Helsinginkatu 26) klo 11–17.Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uninäytelmä, August Strindberg

Opistoteatterin Uninäytelmä vie maailmaan ennen sodan kauhuja, maailmaan, jossa henkilöiden pyrkimyksillä on arvoa. Strindbergin anarkismi jalostaa kärsimyksestä merkitystä ja arjesta pyhää. Esityksen kesto on noin 2,5 tuntia (sisältää väliajan). Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 13. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Minun mieleni on niin kummallinen” – hermot liikkuvat runoissa

Kanneltalon lausujien runomatinea klo 15 Kanneltalon auditoriossa (Klaneettitie 5). Ohjaus Iiro Kajas. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsinginkadun Filharmonikot, syyskonsertti

Konsertin ohjelmassa kuullaan Engelbert Humperdinck: Alkusoitto oopperaan Hannu ja Kerttu, Johannes Brahms: Konsertto viululle, sellolle ja orkesterille a-molli op. 102 ja Sergei Prokofiev: Orkesterisarja nro 2 op. 64 baletista Romeo ja Julia. Solistit Helmi Kuusi, viulu ja Tuomas Ylinen, sello. Kapellimestari Veli-Antti Koivuranta. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 18–20. Liput 15/10 € (sis. ohjelman), Ticketmaster. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 2.12.

Uninäytelmä, August Strindberg

Opistoteatterin Uninäytelmä vie maailmaan ennen sodan kauhuja, maailmaan, jossa henkilöiden pyrkimyksillä on arvoa. Strindbergin anarkismi jalostaa kärsimyksestä merkitystä ja arjesta pyhää. Ohjaus Harri Liuksiala. Esityksen kesto on noin 2,5 tuntia (sisältää väliajan). Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 14. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maanantai 3.12.

Käsityön taiteen perusopetuksen syventävien opintojen tiedotustilaisuus

Alkuvuodesta 2019 alkavan aikuisille suunnatun käsityön taiteen perusopetuksen syventävien opintojen tiedotustilaisuus. Käsityönopettajat Kirsti Soukka ja Tupu Mentu. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Silkin laulun joulukonsertti

Silkin laulun tunnelmallinen joulukonsertti Kontulan palvelukeskuksessa (Kontukuja 5) klo 13.30. Sisältää myös yhteislauluja. Kesto noin 45 min. Kuoronjohtajana Katja Vepsäläinen ja säestäjänä Vesa Lintula. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taiteilijat elokuvassa: Tanskalainen tyttö (2015)

Ennen elokuvaa -luentosarjassa kuullaan asiantuntijan alustus illan elokuvasta Tanskalainen tyttö. Luennoitsija FT Harri Kilpi. Kanneltalon konserttisali (Klaneettitie 5) klo 17–17.45. Luennon jälkeen klo 18 näytetään kulttuuri- ja vapaa-ajan toimen järjestämänä elokuvan ilmaisnäytäntö Kanneltalon konserttisalissa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tove Jansson

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 4.12.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin ja skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia. Etukäteisilmoittautuminen ja tiedustelut 09 310 88588, ti–ke 13–20, to–pe 12–18.

Iltamusisointia tauotta

Työväenopiston musiikkiryhmät esiintyvät. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–21.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiaklubi: Media

Työväenopiston filosofiaklubissa keskustellaan ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Keskusteluihin jaetaan lukuvinkkejä. Vetäjä Lassi Raunio pohjustaa kunkin keskustelukerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Opistotalo, neuvotteluhuone Viola (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Seldžukeista Il-kaaneihin ja safavideihin: Persian vaihtuvat hallitsijasuvut

Persiasta Iranin vallankumoukseen -luentosarja käsittelee nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Holmes – mies ja myytti

Sherlock Holmesin kulttuurihistoriaa -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luentosarjassa luodaan katsaus ilmiön kirjallisuus- ja sosiaalihistoriallisiin juuriin, Conan Doylen hahmoon ja tuotantoon sekä Holmes-kaanoniin eli alkuperäisromaaneihin ja -novelleihin. Oman tarkastelunsa saa salapoliisin esiintyminen elokuvissa, televisiossa, radiossa ja sarjakuvissa. Tarkastelemme myös, miten tulkinnat Sherlock Holmesista ovat muuttuneet eri aikoina. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itsen teknologiat

Michel Foucault ja toisin ajattelu -luentosarja. Miksi totuus hulluudesta, rikoksesta ja seksistä kertoisi totuuden ihmisestä? Michel Foucault (1926–1975) oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista, joka kyseenalaisti tavanomaiset tavat ajatella tietoa, valtaa ja itseämme. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 5.12.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saat apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käytössä. Ota oma laite mukaan ja tule kysymään neuvoja. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti–ke 13–20, to 13–18, pe 12–18.

Improvisoitu näytelmä

Improvisoitu näytelmä -kurssilaisten esitys, joka syntyy tässä ja nyt. Hiottua improvisaatiota yleisön antamasta aiheesta. Ohjaus Hanna Lekander. Opistotalo, Peilisali (Helsinginkatu 26) klo 18–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sodanjälkeinen talousbuumi ja ”Ensimmäisen tasavallan” kaatuminen

Keisareista Berlusconiin – katsaus Italian historiaan ja kulttuuriin -luentosarjassa kerrotaan historian tapahtumien ja kulttuuri-ilmiöiden vaikutuksesta nykypäivän Italiaan. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 7.12.

Entisten nuorten kuoron joulukonsertti

Työväenopiston kuoron konsertti Riistavuoren palvelukeskuksessa (Isonnevantie 28) klo 13.15. Kuoronjohto Katja Vepsäläinen, säestys Vesa Lintula. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teatteri K60 syksyn esitys

Teatteri K60 tarttuu yltäkylläisellä elämänkokemuksella suomalaisiin tabuihin, niiden olemukseen ja muutoksiin ajan saatossa. Ensi-ilta. Kinaporin palvelukeskuksen sali (Kinaporinkatu 7-9) klo 14. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 8.12.

Tiloja, paikkoja, mielentiloja – Stoan lausujien runomatinea

Stoan lausuntaryhmän matinea Stoan musiikkisalissa (Turunlinnantie 1) klo 15.30. Ohjaaja Iiro Kajas. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 9.12.

Teatteri K60 syksyn esitys

Teatteri K60 tarttuu yltäkylläisellä elämänkokemuksella suomalaisiin tabuihin, niiden olemukseen ja muutoksiin ajan saatossa. Kinaporin palvelukeskuksen sali (Kinaporinkatu 7–9) klo 13. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.