Helsingin vankilan toimintaa rajoitetaan koronaviruksen takia

Helsingin vankilassa erityistoimia 17.3. korona-altistumisen takia 17.3.2021 16:20:08 EET | Tiedote

Helsingin vankilassa on tapahtunut vankien keskinäinen altistumistilanne, jossa 15 vankia on altistunut koronavirukselle. Altistumisen takia on tehty tarvittavat karanteenitoimet ja altistuneiden aiheuttamat mahdolliset jatkotartunnat selvitetään PCR-testauksella. Vangeilla on ollut mahdollisuus olla yhteyksissä läheisiin.