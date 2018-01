Helsingin yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamäärä lähes tuplaantui

Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin tuli yhteensä 2 946 hakemusta, mikä on 83 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Uusi kansainvälinen koulutusohjelma, Master's programme in Environmental Change and Global Sustainability, ylsi suosituimpien ohjelmien joukkoon.

Helsingin yliopisto onnistui kääntämään kansainvälisten maisteriohjelmien hakijoiden määrän vahvaan kasvuun viime vuoden notkahduksen jälkeen. Vuodentakainen hakijamäärän lasku johtui pääosin lukukausimaksujen käyttöönotosta EU- ja Eta-maiden ulkopuolisille hakijoille. Hakijoiden määrä ylitti nyt merkittävästi myös vuoden 2016 määrän, jolloin lukuvuosimaksut eivät vielä olleet käytössä.

EU- ja Eta-maiden ulkopuolisten hakijoiden prosenttiosuus oli 58, kun se viime vuonna oli 57. Ennen lukuvuosimaksujen käyttöönottoa noin kolme neljäsosaa hakemuksista tuli EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta. Suomalaisten osuus oli 28 prosenttia (2017: 29 %).

Eniten hakemuksia tuli edellisvuosien tapaan Pakistanista, Kiinasta ja Ghanasta. Monista maista tuli tänä vuonna paljon aiempaa enemmän hakemuksia. Näitä maita ovat muun muassa Intia, Kolumbia, Equador, Chile, Peru, Indonesia, Yhdysvallat, Hongkong, Venäjä ja Vietnam. Yhteensä hakemuksia tuli 127 maasta.

Myös apurahoja haettiin runsaasti. 84 prosenttia lukuvuosimaksuvelvollisista hakijoista haki apurahaa Helsingin yliopistosta.

Maailman kestävyysongelmia ratkova koulutusohjelma ylsi kolmen kärkeen

Eniten hakemuksia, 230 kpl, tuli Master's Programme in Global Politics and Communication –ohjelmaan. Toisen paikan otti uusi ohjelma, Master's programme in Environmental Change and Global Sustainability 202 hakemuksella. Kolmanneksi kiri Computer Science 182 hakemuksella.

Helsingin yliopiston hakijapalvelujen päällikkö Sini Saarenheimo kertoo, että Master's programme in Environmental Change and Global Sustainability -koulutusohjelman nousu haetuimpien ohjelmien joukkoon jo ensimmäisenä vuonna on poikkeuksellista. Yleensä uusilla ohjelmilla kestää vuosia kasvattaa suosionsa näin kovaksi.

Opetuksen varadekaani Helena Åström bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta iloitsee menestyksestä:

- Monitieteisen ohjelman tavoitteet ovat kunnianhimoiset: ratkaista ihmisen ja luonnon yhteisen järjestelmän kestävyysongelmia. Koulutuksen sisältöä on rakennettu yhdessä kolmen eri tiedekunnan kanssa. On hienoa, että ohjelma on kiinnostanut hakijoita ympäri maailman.

Laadukkaat koulutusohjelmat menestyksen takana

Helsingin yliopisto on panostanut viimeiset kaksi vuotta voimakkaasti ja pitkäjänteisesti kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvattamiseen. Digitaaliseen kohdennettuun markkinointiin on panostettu vahvasti. Yliopiston ja koulutusohjelmien kiinnostavuutta on lisätty kehittämällä maisteriohjelmien sisältöjä. Lisäksi hakuprosessia sekä hakijoiden ja opiskelijoiden palveluita on parannettu.

- Menestyksemme avaintekijä ovat laadukkaat koulutusohjelmat, joille on maailmanlaajuista kysyntää. Nyt digimarkkinoinnin avulla olemme saaneet kerrottua niistä opiskelupaikkaa etsiville ympäri maailman. Olemme iloisia, että tehty työ on kantanut nyt hedelmää, Saarenheimo sanoo.

Haku päättyi perjantaina 12.1.2017 klo 15.00. Päätökset valittavista opiskelijoista ja myönnettävistä apurahoista tehdään maalis–huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen opiskelijat ilmoittavat, ottavatko he opiskelupaikan vastaan. Opinnot alkavat syksyllä 2018.

Tarkemmat tilastot hakijamääristä julkaistaan viikon 3 aikana osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/tilastoja-opiskelijavalinnoista