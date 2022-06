Helsingin yliopiston Pacius-palkinto patrioottisia lauluja tutkivalle Aleksi Haukalle

Kvanttialan QTF-palkinto erinomaisesta tieteellisestä työstä Marco Cattaneolle 13.6.2022 15:50:33 EEST | Tiedote

Kvanttiteknologian huippuyksikön palkinto myönnettiin muun muassa artikkelista "Collision Models Can Efficiently Simulate Any Multipartite Markovian Quantum Dynamics". Cattaneon esittelemällä törmäysmallialgoritmilla voidaan simuloida tehokkaasti kvanttipartikkelien dynamiikkaa. Sen avulla tutkijat voivat ymmärtää, kuinka kvanttitietokoneen elektronista kohinaa ja virheitä voidaan vähentää, sillä on erittäin laaja käytettävyys ja se on tehokkaasti simuloitavissa.