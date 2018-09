Helsingin yliopiston Piirustussali avataan uudelleen

Keväästä 2016 hiljaiseloa viettäneen Piirustussalin toiminta jatkuu jälleen syyslukukaudesta 2018 alkaen. Klassista piirustuksen opetusta järjestetään yliopiston opiskelijoille lokakuun alusta lähtien.

Myöhemmin syksyllä järjestetään myös kaikille avoimia, maksullisia kursseja ja piirustusiltoja. Luvassa on klassista kipsimallien piirtämistä, croquis-iltoja ja elävän mallin piirtämistä. Toimintaa koordinoi Helsingin yliopistomuseo. Lisätietoja opetuksesta löytyy Yliopistomuseon verkkosivuilta.

Syyslukukauden opettajana toimii kuva- ja mediataiteilija Vappu Rossi (s. 1976). Rossi on pitänyt yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmänäyttelyihin 1990-luvun lopulta alkaen. Hän on opettanut piirustusta mm. Kuvataideakatemiassa, Taidehallilla ja suurimmissa taidemuseoissamme.

Helsingin yliopiston Piirustussali on Suomen ensimmäinen ja vanhin taideopetusta antava organisaatio, jossa piirustustaidon perusopetusta on annettu 1700-luvun alusta alkaen. Moni maamme tunnetuista taiteilijoista kuten Walter Runeberg, Albert Edelfelt, Martta Wendelin ja Tove Jansson ovat uransa alkuvaiheessa saaneet opetusta Piirustussalilla. Opettajina ovat usein toimineet maineikkaat kuvataiteilijat kuten Magnus von Wright, Adolf von Becker, Eero Järnefelt ja Åke Hellman. Vuodesta 1957 Piirustussali on toiminut arkkitehti Aarne Ervin tarkoitusta varten suunnittelemissa tiloissa Porthania-rakennuksen ylimmässä kerroksessa.

Parin viime vuoden aikana tiloissa on toiminut ainoastaan yliopiston henkilökunnan taidekerho HyArt, joka jatkaa toimintansa entiseen tapaan.

Kaikille avoimet ovet pidetään Piirustussalilla tiistaina 18.9. klo 14–19 (Porthania, Yliopistonkatu 3, 7. kerros). Salilla päivystää opettaja Vappu Rossi, joka kertoo syksyn kurssitarjonnasta tarkemmin. Esillä on klassisten kipsimallien ja mallipiirustusten lisäksi Rossin omia töitä. Yliopistomuseon näyttelypäällikkö Pia Vuorikoski kertoo Piirustussalin vivahteikkaasta historiasta klo 15.00 ja 17.00. Voit myös kokeilla piirtämistä kipsimallien mukaan!

Tervetuloa!