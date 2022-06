Helsingissä järjestettävä kansainvälinen matematiikan suurtapahtuma lähestyy

Matemaatikoiden tärkein kansainvälinen tapaaminen ICM2022 oli tarkoitus järjestää Pietarissa heinäkuussa 2022 ja sen avaajana piti olla Vladimir Putin. Ukrainan sodan vuoksi kongressi päätettiin siirtää verkkoon ja etsiä sen avajaisille korvaava paikka. Kansainvälinen matematiikan unioni (IMU) sai useilta tahoilta tarjouksia korvaavista paikoista. Suomen matemaatikkoyhteisö tarjoutui järjestämään tämän tilaisuuden Helsingissä 5-6.7.2022 ja IMU hyväksyi Suomen kutsun.

ICM 2022 -kongressin avajaiset järjestetään Helsingissä 5.7.2022 ja silloin ansioituneille matemaatikoille jaetaan Fields-mitalit, Carl Friedrich Gauss -palkinto, Chern-mitali, Leelavati-palkinto sekä matemaattisen tietojenkäsittelyn Abacus- palkinto, jonka sponsorina on Helsingin Yliopisto. Kyseiset palkinnot ovat matemaatikkojen keskuudessa suuresti arvostettuja osoituksia merkittävistä tieteellisistä saavutuksista matematiikan alalla. IMU:n myöntämistä mitaleista Fields-mitali tunnetaan myös tieteenalan ulkopuolella Nobelin palkintoon vertautuvana huomionosoituksena.

Avajaiset järjestetään Aalto-yliopisto Töölön juhlasalissa ja paikalle odotetaan noin 600 henkeä sekä kansainvälistä lehdistöä, sillä palkintojenjako on perinteisesti ollut myös mediatapahtuma. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avaa juhlallisen tilaisuuden.

Seuraavana päivänä 6.7. palkintojen saajat pitävät Aalto-yliopisto Töölön auditoriossa esitelmiä ajankohtaisimmasta ja uraauurtavimmasta matemaattisesta tutkimuksesta. Niin palkintojenjakotilaisuus kuin palkittujen tieteelliset luennotkin suoratoistetaan verkkoon virtuaalisen ICM-konferenssin osallistujille.

Suomessa tapahtuman järjestelyistä vastaavat Suomen Tiedeakatemian alainen Matematiikan kansallinen komitea, jonka puheenjohtaja on Helsingin yliopiston matematiikan professori Antti Kupiainen ja Suomen matemaattinen yhdistys, jonka puheenjohtaja on Helsingin yliopiston matematiikan professori Tuomo Kuusi, sekä näiden järjestöjen kautta suuri joukko suomalaisia matemaatikkoja.

Professori Antti Kupiainen ja professori Tuomo Kuusi pitävät tilaisuuden saamista Suomeen suurena kunnianosoituksena Suomelle ja Suomen matematiikalle. Tilaisuus on järjestetty Suomessa vain kerran aikaisemmin, vuonna 1978.

Tapahtuman yhteydessä järjestetään useita eri alojen matemaatikkojen tapaamisia ja satelliittikonferensseja, kuten 1.-2.7.2022 matematiikan alan naisten järjestämä World Meeting for Women in Mathematics konferenssi, jossa jaetaan sata vuotta sitten syntyneen Olga Aleksandrovna Ladyženskajan mukaan nimetty matemaattisen fysiikan palkinto. Helsingissä 28.6.–7.7. järjestettävässä Probability and Mathematical Physics -satelliittikonferenssissa puhujina on useita aiempia Fields-mitalisteja.

IMU:n palkintojenjako 5.7.2022 klo 10-16

Ohjelma: https://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/ICM2022/Award%20Ceremony/IMU_award_ceremony.pdf

Tilaisuutta voi seurata Livestreaminä verkossa: https://www.mathunion.org/icm/imu-award-ceremony-2022

Lisätietoja:

Professori Antti Kupiainen, antti.kupiainen@helsinki.fi, puh. 050 4480305

Professori Tuomo Kuusi, tuomo.kuusi@helsinki.fi, puh. 050 5560814

Median akkreditointi palkintoseremoniaan:

Tiedeviestinnän asiantuntija Riitta-Leena Inki, riitta-leena.inki@helsinki.fi, puh. 050 448 5770