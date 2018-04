Helsinki Clubbing -näyttelyn oheistapahtumissa VJ-kulttuuria, flyereita ja joogaa

Helsingin kaupunginmuseon Helsinki Clubbing -näyttely tarjoaa kevään ja kesän aikana useita oheistapahtumia. Kevään tapahtumissa kuullaan VJ-kulttuurin rantautumisesta Suomeen, tutustutaan flyereiden maailmaan ja joogataan teknon tahtiin.

Last Night a VJ Saved My Life

To 26.4. klo 18–21

Mitä VJ:t tekevät ja miten? Kuinka VJ-kulttuuri rantautui Suomeen ja millaisia muotoja se on täällä saanut?



Helsinki Clubbing -näyttelyn ensimmäisessä oheistapahtumassa paneudutaan Suomen VJ-kulttuurin historiaan ja taidemuodon kehittymiseen yöelämän ja klubikulttuurin tärkeäksi osaksi. Alansa arvostetuimpiin kuuluvat VJ:t kertovat VJ-kulttuurista ja omista työtavoistaan. Tapahtumassa mukana on kuusi alansa huippua: Matlock Visuals, Sellekhanks, Indigo, Suvi Suvereeni, Folded Visuals ja Random Doctors -ryhmän Hannu. Myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Entropy ry:n kanssa. Helsinki Clubbing -näyttely avoinna klo 21 saakka. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Flyerit – 30 vuotta savua ja stroboa

To 17.5. klo 18–21



Tapahtumassa kuullaan pitkän linjan kotimaisten flyer-designereiden muistoja flyereiden värittämiltä klubeilta, ja osallistujilla on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua DJ Orionin keräämään klubiflyer-kokoelmaan. Kokoelmassa on mukana ikonisia harvinaisuuksia Helsingin tapahtumien lisäksi myös Suomen suurimmista kaupungeista vuosien varrelta. Illan aikana pääsee luomaan katsauksen aikakauteen, jolloin klubitapahtumien markkinointi oli lähes ainoastaan flyereiden varassa. Helsinki Clubbing -näyttely avoinna klo 21 saakka. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

YOGA UG | Teknoo ja joogaa

To 24.5. klo 18–20.30

Tanssitaiteilija ja muusikko Katti Meun (Katja-Maria Taavitsainen) kokeellisten kehonhuoltotapahtumien saagan uusin konsepti YOGA UG on yhdistelmä joogaa ja live-DJ:n soittamaa samettista dubiteknoa.



YOGA UG:n kehonhuoltokokonaisuus koostuu hathajoogan, flown, yin-joogan, pilateksen ja release-tekniikan helmistä ja nivoutuu yhdeksi kokonaisvaltaiseksi kehomatkaksi. Sessio on noin kaksituntinen, ja sen äänimaisemista vastaa DJ Eikai tunnelmallisin konemusasoundein. Tapahtuma on maksullinen. Liput tulevat myyntiin maanantaina 30.4.

HELSINKI CLUBBING – 30 VUOTTA SAVUA JA STROBOA -NÄYTTELY

Helsingin kaupunginmuseossa, Aleksanterinkatu 16

9.3.–23.9.2018

ma–pe 11–19

la–su 11–17

Näyttelyn pääyhteistyökumppanina toimii Bright. Yhteistyössä myös Basso ja Pioneer DJ.