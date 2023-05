Helsinki kehittää Suvilahtea entistä paremmaksi tapahtuma-alueeksi

Suvilahden alueen rakentaminen on tarkoitus aloittaa loppukesänä 2023. Tämän kesän suurtapahtumat Tuska ja Flow järjestetään alueella normaalisti aiempien vuosien laajuudella. Loppuvuodesta 2023 vuoteen 2025 Suvilahdessa rakennetaan Kaasutehtaankatua, tapahtumakenttänä toimivaa Kaasutehtaankenttää sekä Suvilahti Event Hubia. Kaasutehtaankadun ja Kaasutehtaankentän rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023 ja Event Hubin rakentaminen puolestaan vuoden 2023 lopulla. Koko alue on suunnitelmien mukaan valmis ja käytössä viimeistään kesällä 2026.

- Tulevaisuuden Suvilahti on koti monipuolisille tapahtumille, ei vain suurille konserteille ja alueen kehitys tekee Helsingistä entistäkin eläväisemmän tapahtumakaupungin. Suvilahdessa voidaan jatkossa järjestää hyvin moninaisia tapahtumia niin sisällä kuin ulkona ympäri vuoden kirpputoreista festareihin, kertoo Helsingin brändi ja tapahtumat -yksikön päällikkö Sanna Forsström.

Suvilahti Event Hub mahdollistaa laadukkaita tapahtumia ympäri vuoden

Suvilahti Event Hub on uusi alueelle rakennettava tapahtuma- ja viihdekeskus, joka tarjoaa erinomaiset sisätilat erikokoisille ja erilaisille tapahtumille ympäri vuoden. Event Hubin tapahtumatila on mitoitettu 5000 katsojalle ja tapahtumakortteliin on suunniteltu yhteensä noin 50 000 k-m2 muun muassa tapahtuma-, elokuva- ja tv-tuotanto-, toimisto-, hotelli- ja ravintolatiloille. Rakennuksen yhteyteen tulee myös katseluportaikko Kaasutehtaankentän suuntaan, josta voi katsella kentällä pidettäviä tapahtumia tai nauttia maisemista. Event Hub on myös erittäin hyvin saavutettavissa niin kävellen, pyörällä kuin julkisella liikenteelläkin.

Vuosina 2024–2025 Suvilahden entisen kaasutehtaan-alueen tapahtumakenttä (Energiakenttä) on normaalisti tapahtuminen käytössä. Rakentamisaikana eli kesinä 2024–2025 suurfestivaalit, kuten vaikkapa Flow, eivät kuitenkaan tule alueelle mahtumaan. Helsingin kaupunki on ollut yhteydessä suunnittelutyön aikana Suvilahdessa tapahtumia järjestäviin toimijoihin alueen kehittämissuunnitelmista. Esimerkiksi Tuska-festivaalin osalta sijoittumista Suvilahteen Event Hubin rakentamisen aikana on yritetty ratkaista yhdessä kaupungin ja Tuskan kesken.

- Helsingin kaupunki haluaa Suvilahden Event Hubin ja tapahtumakentän kehitystyöllä vahvistaa erilaisten tapahtumien järjestämistä ja toimintaedellytyksiä. Suvilahti on keskeinen, houkutteleva ja saavutettava tapahtuma-alue. Työmme lähtökohtana on Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 kirjaus toteuttaa Suvilahden alueen kehittämistä kansainvälisesti erottuvaksi, pysyväksi tapahtuma-alueeksi, tiivistää Helsingin kaupungin Kalasataman alueen projektinjohtaja Hannu Asikainen.

Myös Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 on linjattu tahtotila luoda Suvilahdesta elämyskeskus, jossa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä. Muita kaupunkistrategiaan kirjattuja elämyskeskuksia ovat Eteläsatama, Makasiiniranta ja Itäkeskus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Suvilahden tapahtumakorttelin tarkistetun asemakaavan 26.4.2023. Viereisen Kaasutehtaankentän puistosuunnitelma ja Kaasutehtaankadun katusuunnitelma ovat käsittelyssä kaupunkiympäristölautakunnassa kesäkuussa 2023.

Kaasutehtaankentällä voidaan tulevaisuudessa järjestää erilaisia tapahtumia ja hyödyntää sitä osana Suvilahden suurtapahtumia. Kentälle rakennetaan tapahtumainfra kaupungin toimesta. Tapahtumien ulkopuolella kenttä toimii yleisenä alueena ja on vapaasti alueen asukkaiden käytössä. Suvilahden entisen kaasutehtaan alue säilyy ennallaan.

Skeittipuisto joudutaan purkamaan – uusi skeittiramppi rakennetaan tilalle

Suvilahden DIY-skeittipuisto sijaitsee uuden Kaasutehtaankadun ja Kaasutehtaankentän sekä uuden tapahtumakorttelin kohdalla ja siksi se joudutaan purkamaan rakentamisen tieltä. Kaasutehtaankadun valmistuttua Vantaan suunnan bussilinjat tulevat päättymään Kalasatamaan ja linjojen päätepysäkit tulevat Kaasutehtaankadulle.

Uusi, pysyvä skeittipaikka voidaan rakentaa Hanasaaren voimalaitokselta vapautuvalle alueelle vasta 2020-luvun loppupuolella. Kaupungille on kuitenkin tärkeää mahdollistaa skeittaus alueella myös jatkossa ja ennen pysyvän uuden skeittipaikan rakentamista Suvilahteen toteutetaan siksi tilapäinen skeittiramppi Hanasaareen Helenin voimalaitoksen entiselle pysäköintialueelle. Sen käyttöikä on arviolta viisi vuotta ja kaupunki myöntää skeittareille avustuksen harrastuspaikan toteuttamiseksi. Asiasta on sovittu yhdessä Suvilahti DIY -skeittiparkin aktiivien kanssa.

Monitoimiareena ei sovellu Suvilahden alueelle

Suvilahden Areena Oy on tehnyt kaupungille aloitteen monitoimiareenan rakentamiseksi Suvilahteen. Aloite on arvioitu kaupungin toimesta poikkihallinnollisesti eikä ehdotettu monitoimiareena sovellu Suvilahteen. Erittäin suuri monitoimiareena ei mahtuisi alueelle ilman, että kaupunki joutuisi luopumaan rakennetun kulttuuriympäristön arvoista ja tavoitteesta järjestää festivaaleja sekä muita suuria ulkoilmatapahtumia alueella.