Helsinki: Reunan uusi kirjakauppa Kalliossa

Kamiter-Arsin omistaja, kuvataiteilija ja joogaopettaja Tiina Tainio on myös kirjailija – hänen teoksensa Hengästyttävä henkisen kasvun vuosi julkaistiin vuonna 2020 (Reuna). ”Galleriamme on rento kohtaamispaikka kulttuurinnälkäisille ja elämään avoimen uteliaasti suhtautuville ihmisille. Kirjailijana koen tärkeäksi, että kirjat tuodaan lähelle lukijaa, hypisteltäviksi ja tutkittaviksi.”

Toimitusjohtaja Olli Sarpo on tyytyväinen uuteen avaukseen. ”Verkkokauppa on tärkeä osa kirjamyyntiä, mutta Reuna haluaa panostaa myös fyysisiin kirjakauppoihin. Olemme tehneet niin Kouvolassa, ja teemme niin nyt myös Helsingissä. Olemme ylpeitä siitä, että kirjojamme löytyy juuri Kamiter-Arsin kaltaisesta kulttuurin monitoimitilasta.”

Gallerian näyttelyt vaihtuvat kuukausittain. Marraskuun taiteilijat ovat 22-Pistepirkosta tuttu Asko Keränen sekä Anja Närä. Joulukuun taiteilija on Mari Kopra Egyptin menneen ajan mystiikkaan sukeltavine teoksineen. Marras- ja joulukuun aikana galleriassa majapaikkaansa pitää myös ihastuttava Nicole Azema. Hän on monille kalliolaisille tuttu herkuistaan ja yrityksestä Nicole's kitchen.

”Meillä on myös paljon erilaisia tapahtumia, jotka ovat yleisölle maksuttomia. Torstaina 24.11. klo 17 graafikko Jussi Karjalainen tulee kertomaan työstään ja Nicole on tavattavissa keskiviikkoisin klo 11–14 ja sunnuntaisin 12–16. Luvassa on mielenkiintoisia keskusteluja”, Tiina Tainio kertoo. Arvostettu kansitaiteilija on suunnitellut upeita kirjankansia myös Reunalle. ”Jussi on tehnyt kannet neljään viimeisimpään kirjaani, ja hänen suunnittelemansa on myös ensi kevään uutuuskirjani Haapajahaapan upea kansi”, Olli Sarpo iloitsee.

Liike on avoinna tiistaisin klo 10–18, keskiviikosta perjantaihin 10–17 sekä lauantaisin 10–14. Oven eteen pääsee Hakaniemestä ratikoilla 3 ja 9, ja Sörnäisistä voit hurauttaa Hesaria pitkin raitiovaunuilla 1 ja 8. Autoilijoille löytyy parkkipaikkoja Kaarlenkadulta tai Brahen kentän läheisyydestä.

Taide- ja Kehysliike Kamiter-Ars Oy; Taidegalleria ja kehystämö

Kaarlenkatu 12, 00510 Helsinki

Puhelin: 050-3574766 Sähköposti: tiina.tainio@kartiina.fi