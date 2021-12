Helsinki sijoittui toiseksi EU:n merkittävimmässä esteettömyyskilpailussa

Esteettömyysasiantuntijoista koostuvan raadin mukaan Helsinki on osoittanut vankkaa sitoutumista esteettömyyden kehittämiseen. Palkintoperusteena oli muun muassa se, että kaikki kaupungin toiminnot osallistuvat esteettömyystyöhön.

”Olemme ylpeitä ja iloisia palkinnosta, ja näemme sen ennen kaikkea kannustuksena siihen, että yritämme tehdä asioita vielä paremmin. Esteettömyyden puolesta työskentely ei siis lopu vaan jatkuu. Kaupungin sitoutuminen yhdenvertaisuuteen tarkoittaa käytännössä kaupunkiympäristön esteettömyyden toteuttamista”, sanoo Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Toisen sijan palkintosumma on 120 000 euroa, joka on tarkoitus käyttää esteettömyyden edistämiseen.

Kilpailun voitti tänä vuonna Luxemburg, ja kolmanneksi sijoittui Barcelona. Kunniamaininnat saivat lisäksi Leuven, Palma ja Porto. Hakemuksen kilpailuun jätti 40 eurooppalaista kaupunkia. Palkinnot jaettiin virtuaaliseremoniassa kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12.

Helsinki sijoittui toiseksi myös vuonna 2015.

Esteettömyyttä rakennetaan yhdessä

Helsingin kaupungin esteettömyysasiamies Pirjo Tujulan mukaan yhteistyö käyttäjien, vammais- ja vanhusneuvoston sekä eri järjestöjen kanssa on ratkaisevan tärkeää kaupunkiympäristön ja palveluiden esteettömyyden kehittämisessä.

”Vain kuuntelemalla kaupungin käyttäjiä ja tekemällä yhteistyötä saavutetaan heille sopivia ja toimivia ratkaisuja”, Tujula sanoo.

Helsingin esteettömyystyö on nykyisin sisäänrakennettuna kaupungin strategiaan ja toimialojen jokapäiväiseen toimintaan. Se näkyy esimerkiksi siinä, että esteettömyysohjeet eivät ole erillään julkisten alueiden – kuten katujen, leikkipuistojen ja ulkoilualueiden – suunnittelun ja rakentamisen ohjeistuksista vaan osa niitä.

Kaupunki pyrkii myös jatkuvasti kehittämään palveluidensa esteettömyyttä. Kilpailuhakemuksessa nostettiin esimerkeiksi keskustakirjasto Oodi, jonka suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota liikkumis- ja toimimisesteisten tarpeisiin, Lammassaaren esteetön lankkupolku sekä Helsingin palvelukarttaan kehitetty sovellus, jonka avulla saadaan näkyviin kaupungin toimipisteiden esteettömyystiedot.

”Helsingin joukkoliikennettä on myös kehitetty ansiokkaasti. Raideliikenne on esteetöntä ja busseistakin yli 99 prosenttia on esteettömiä”, Tujula sanoo.