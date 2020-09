Helsinki toimii keskipisteenä, kun epätavallinen joukko aloittaa 10 vuoden työn rakentaakseen tulevaisuuden yhteiskuntaa

UNTITLED on ajatushautomo Demos Helsingin koordinoima yhteisö, jonka tavoitteena on uudelleenkuvitella tulevaisuuden yhteiskuntaa ja luoda konkreettisia ratkaisuja sen rakentamiseksi. Vuoden 2020 online-festivaalilla osallistujia on lähes 400 ja he tulevat 30 maasta. Yhteisön alulle panemia kokeiluja työstetään, testataan ja kehitetään seuraavan 10 vuoden ajan. Vuosittain järjestettävä Untitled Festival luo puitteet kokeilujen edistämiselle ja uusien käynnistämiselle. Lisätietoja Untitled-toimijoista ja ohjelmasta: https://untitled.community/