Helsinki varautuu vappuun vessoin ja roskiksin

Havis Amandan vesialtaassa ei ole vappuna vettä, sillä patsaan peruskorjaus alkaa vapun jälkeen.

Keskustan puistoihin on varattu 212 käymälää ja 53 pisoaaria

Vessoja on Kaivopuistossa, Meripuistossa, Esplanadin puistossa, Rautatientorilla, Kaisaniemen puistossa, Tähtitorninmäellä, Ruttopuistossa, Sinebrychoffin puistossa ja Hartolan puistossa. Ne tulevat paikoilleen vapun aattona. Vessoista 18 on invavessoja.

Omien vessojen vuokraaminen ja niiden sijoittaminen kaupungin maalle on luvanvaraista toimintaa, eikä sellaisille lupia myönnetä.

Kaivopuistossa kokeillaan jätteiden kierrätystä

Kaivopuistossa kokeillaan ensimmäistä kertaa jätteiden lajittelua. Puistossa on kolme kierrätyspistettä juhlijoita varten, joissa voi kierrättää biojätteen, muovin, kartongin ja lasin.

Kierrätyspisteiden läheisyydestä löytyy myös sekajätelava, jota toivotaan käytettävän, jos kierrätysastiat tulevat täyteen. Kierrätyspisteet sijaitsevat Suuren puistotien varrella, tanssilavan lähellä ja länsipäässä olevan hiekkakentän vieressä.

Puistojen kestävyyttä suojellaan

Puistojen helposti vaurioituville kevätnurmikoille ei saa ajaa autoilla. Kaivopuistoon, Kaisaniemen puistoon ja myös muiden keskustan puistojen käytäville saavat ajaa autolla vain luvan saaneet, kuten ruokaa myyvät yhteisöt. Järjestyksenvalvojat ohjaavat liikennettä Kaivopuistossa ja estävät luvattoman ajon puistoon.

Saunamökit ja painavat teltat on sijoitettava kovalle pinnalle. Valvojat auttavat tarvittaessa luvallisen telttapaikan löytämisessä. Kaivopuistossa on myös ensiapupiste.

Kertakäyttögrillien hiilet ja muu kytevä jäte on laitettava niille varattuihin peltitynnyreihin, ei roskakontteihin. Tulipalo suuren ihmismassan keskellä on erittäin vaarallinen ja palavasta jätteestä voi syntyä myrkyllisiä kaasuja.

Kuohuviinipullot vaihtuvat leffalippuihin ja muut päätyvät kerääjille

Helsingin kaupunki järjestää perinteisen kuohuviinipullojen keruun. Kaivopuistossa on kaksi pullonkeruupistettä, yksi Ison Puistotien keskivaiheilla ja toinen Kaivopuiston leikkikentällä. Pisteet on merkitty korkeilla pystybanderolleilla.

Kun palauttaa pisteeseen 20 kuohuviinipulloa, saa leffalipun. Lippuja on jaossa 1300. Ahkerimmat ansaitsevat koko vuoden leffaliput. Lippu on voimassa 12 kk ja käy kaikkiin Finnkinon leffateattereihin.Tempaus on suurena apuna vapun jälkien siivouksessa. Painavat kuohuviinipullot päätyvät Palautuspakkaus Oy:n kautta lasivillan raaka-aineeksi.

Muut pullot ja tölkit päätyvät pullonkerääjien kasseihin. Suuri pullonkerääjien armeija on tervetullut lisäapu. Vapun juhlija tietää, että pullot annetaan kerääjille ehjinä.

Liikennejärjestelyjä ydinkeskustassa

Helsingin keskustassa katuosuuksia suljetaan Kauppatorin ja Esplanadin ympäristössä vappuaattona. Tarkemmat tiedot liikennejärjestelyistä.





Stara siivoaa puistoja ja katuja

Stara siivoaa puistoja ja katuja koko vappuviikonlopun ajan. Puhtaanapitoon on varauduttu lisäresurssein päivä- ja yöaikana. Vappupäivänä Kaivopuistoa siivoavat Staran puistotyöntekijät ja useat eri järjestöt. Varsinainen vapun kokonaisvaltainen loppusiivous aloitetaan tiistaiyönä. Siivoathan kuitenkin omat jälkesi!