Helsinkiin saapuu paljon kansainvälisiä matkailijoita ja kiinnostaa kongressikaupunkina

Elinkeinojaosto kuuli kokouksessaan matkailun ja tapahtumien tilannekatsauksen. Katsauksen mukaan matkailu on kuluneen vuoden aikana kasvanut ja näkymät tulevaisuuteen ovat yllättävän hyvät.

Viime vuonna valmistunut Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma vuosille 2022–2026 on lähtenyt pääosin hyvin käyntiin. Tiedolla johtamista on kehitetty ja kaupunkilaisia on osallistettu päätöksentekoon. Helsinkiin on myös saatu useita isoja tapahtumatuotantoja, ja kongressien varauskalenteri tuleville vuosille näyttää verrattain hyvältä. Samalla tapahtumatilojen puute vaikuttaa merkittävästi mahdollisuuksiin saada isoja tapahtumia kaupunkiin. Myös merellisen Helsingin edistäminen kaipaisi enemmän panostuksia, ja matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii vahvempaa kaupunkitasoista yhteistyötä ja koordinaatiota. Elinkeinojaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.

Lisäksi jaosto käsitteli aluevarauksia. Elinkeinojaosto päätti jatkaa HGR Property Partnersin varausta Hietalahdenrannassa 31.12.2024 saakka. Varauksensaajan tavoitteena on tehdä Hietalahden rannassa sijaitsevan huoltoaseman ja altaan alueesta houkutteleva kokonaisuus pääkonttoritasoisille toimitiloille. Alue koostuisi korkeatasoisista toimitiloista ja viihtyisästä jalankulkuympäristöstä. Alueen vetovoimaa tukisivat kortteliin sijoittuvat laadukkaat kaupalliset palvelut sekä uusi liikenneratkaisu, joka mahdollistaisi torin ja altaan ympäristön kehittämisen jalankulkijoiden ehdoilla, erilaisten virkistystoimintojen ja tapahtumien käyttöön.

Elinkeinojaostolle esiteltiin myös kaupungin Taloustutkimuksella teettämän yrityskyselyn tulokset. Kyselyyn vastasi viime tammi-maaliskuussa lähes tuhat helsinkiläisyritystä ja sen tarkoituksena oli selvittää yritysten näkemyksiä kaupungin elinvoimaan ja yritysmyönteisyyteen vaikuttavista tekijöistä sekä kaupungin palvelujen kehittämisen tarpeita. Jaosto merkitsi yrityskyselyn tulokset tiedoksi. Yrityskyselyn tuloksista uutisoidaan laajemmin erillisellä tiedotteella.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 5. kesäkuuta 2023.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.

