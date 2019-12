Helsinkiläiskoulun ruokapalveluvastaava Mumina Hassan Ali PRO2020 -finaalissa

Helsingin Solakallion erityiskoulun ruokapalveluvastaava Mumina Hassan Ali on yksi kolmesta PRO2020 -kilpailun finalisteista ammattikeittiön työntekijä -sarjassa. PRO-palkinto on hotelli-, ravintola ja catering -alan ammattilaiselle jaettava tunnustus osaamisesta ja esimerkillisestä asenteesta. Hassan Alin paikka arvostetun ruoka-alan kilpailun finaalissa on yksi osoitus siitä, että julkisissa ruokapalveluissa työskentelee alansa kunnianhimoisia huippuammattilaisia.

Somaliasta 23-vuotiaana Helsinkiin muuttanut, ja Palvelukeskus Helsingin ruokapalveluissa nyt jo toistakymmentä vuotta työskennellyt Mumina Hassan Ali vastaa työssään itsenäisesti ja kokonaisvaltaisesti Solakallion koulun ruokatarjoiluista, palvelusta ja sen kehittämisestä. Solakallion kehitysvammaisten ja autismikirjon oppilaiden erityiskoulu on ollut Hassan Alin toimipisteenä lähes kolmen vuoden ajan. Iloinen nainen kertoo nauttivansa työstään, jonka tärkein suola on asiakkaiden kohtaaminen.

–Tärkeintä työssäni on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä, ruoka maistuu ja näyttää herkulliselta, kouluravintolani on siisti ja viihtyisä. On ihanaa palvella oppilaita ja koulun henkilökuntaa ja ilostuttaa heidän päiväänsä joka päivä! Talouden seuranta on myös tärkeää ja haluan pysyä budjetissa, etenkin kun toimimme veronmaksajien varoilla, hän sanoo.



Hassan Ali on tuttu myös monelle muulle helsinkiläiskoululle ja -oppilaitokselle, sillä hän on työskennellyt koulujen ruokapalveluissa eri puolilla kaupunkia nyt jo toistakymmentä vuotta. Työnsä kaupungin ruokapalveluissa hän kokee merkitykselliseksi.



– Koen että työllämme on vahva yhteiskunnallinen vastuu ja teemme tärkeää työtä. Lisäämme kaupunkilaisten, lasten ja koulun henkilökunnan elämänlaatua päivittäin, Hassan Ali kertoo.

Monipalvelut-yksikön vs. johtaja Juha Kolkkinen pitää Mumina Hassan Alin finaalipaikkaa mahtavana saavutuksena ja osoituksena siitä, että myös ammattiylpeydellä tehtyä arjen työtä osataan arvostaa.

– Maksutonta kouluruokaa pidetään usein itsestäänselvyytenä ja niiden tekijöitä nostetaan harvemmin näin esiin. Sama koskee päiväkotien ja hoitoalan ruokapalveluita. On koko alan kannalta hienoa, että myös julkisista ruokapalveluista löytyy tällaisia kunnianhimoisia ammattilaisia ja heidän työnsä saa tunnustusta, hän sanoo.



Sydämet hurmaavaa omistautumista



Positiivinen ja hyvällä tavalla tinkimätön asenne sekä loistava asiakaspalveluosaaminen ovat vain joitain Hassan Alin valtteja, joiden vuoksi hän on yksi PRO2020 -kilpailun finalisteista. Hassan Ali on omalla päättäväisyydellään ja positiivisuudellaan raivannut tiensä asiakkaiden ja työkavereiden sydämiin.

– Mumina on meidän hengen ja ruumiin ravinnon ehtymätön lähde. Hänen hymynsä ravitsee meidät aina kun menemme ruokalaan, mutta saamme myös erittäin hyvää ruokaa ja palvelua. Yhteistyö toimii todella hyvin, kiittelee Solakallion koulun rehtori Tiina Suomalainen.

Hassan Alin omistautunutta asennetta kehuu myös pitkään hänen esihenkilönään toiminut suunnittelija Sanna Peltomäki Palvelukeskus Helsingistä.

– Mumina on loistava tiimipelaaja, joka ajattelee myös organisaationsa parasta ja heittäytyy mielellään uusiin projekteihin kehittyäkseen. Hän tekee työnsä viimeisintä piirua myöden loppuun asti ja miettii aina tehdessään, miten asiakas kokee palvelun, Peltomäki kertoo.



Ruokapalvelujen ohella Hassan Ali tekee työssään hellävaraista ruokakasvatusta tutustuttamalla asiakkaita patistamatta uusiin makuihin.

– Haluan olla mukana viemässä ruokapalveluja vastuullisempaan suuntaan ja vähentää omalla toiminnallani esimerkiksi ruokahävikkiä. Opastan lapsia myös ruoan annostelussa ja siinä, että ruokaa voi aina hakea lisää, hän kertoo.



Ammatillisesti hän uskoo seuraavien suurten kehitysaskelten kaupungin ruokapalveluissa liittyvän ruokakulttuurin muutokseen, kuten lisääntyvään kasvis- ja vegaaniruokavalioon sekä kasvispohjaisten tuotteiden käyttöön. Hassan Ali näkisi mielellään suomalaisten lautasilla jatkossa enemmän kasviksia ja vähemmän kovia rasvoja sisältävää punaista lihaa. – Se edistäisi paremmin terveyttä, hän perustelee.

Mutta mikä ruokalaji sitten parhaiten kuvastaisi naista itseään?

–Aasialainen wokki – yllätyksellinen ja eksoottinen herkku, sillä olen värikäs ja monipuolinen persoona, hän nauraa.



Mumina Hassan Alia ja muita finalisteja voi kannustaa 15.12. mennessä Pro 2020 -kilpailun sivuilla: https://propalkinnot.fi/finalistit/mumina-hassan-ali/.

PRO2020 -voittajat valitaan 30.1.2020 Finlandia-talolla järjestettävässä horeca-alan ammattilaisille suunnatussa PRO-gaalassa.

Kuvassa Solakallion koulun rehtori Tiina Suomalainen ja Palvelukeskus Helsingin ruokapalveluvastaava Mumina Hassan Ali.

