Herttoniemen Hertan liityntäpysäköintiaika pitenee

Herttoniemen metroaseman vieressä sijaitsevan uusitun K-supermarket Hertan liityntäpysäköintihallin käyttöaika liityntäpysäköintiin pitenee. HKL ja Kesko ovat tarkastelleet aukioloaikoja ja päättäneet, että halli on liityntäpysäköijien käytössä koko kaupan aukioloajan sekä arkisin että viikonloppuisin, maksimissaan 12 tunnin ajan kerrallaan.

Liityntäpysäköintiin ajava asettaa autoon pysäköintikiekon pysäköintiin saapuessaan. Näin pysäköintiä pystytään valvomaan ja pysäköintipaikkojen käyttö muuhun kuin liityntäpysäköintiin minimoitua.

Yöpysäköinti hallissa on turvallisuussyistä kielletty. Pysäköintihalli on avoinna klo 05.30 - 22.30 arkisin ja klo 7-21.30 viikonloppuisin. Liityntäpysäköintihalli on tarvittaessa myös kaupan asiakkaiden käytössä klo 17.30 alkaen arkisin ja koko päivän viikonloppuisin.

Aiempi liityntäpysäköinnin aikarajoitus hallissa ei palvellut esimerkiksi vuorotyöntekijöitä parhaalla mahdollisella tavalla, jonka vuoksi liityntäpysäköintiaikaa nyt laajennettiin Keskon ja HKL:n yhteistyönä.

Liityntäpysäköinti on tarkoitettu palvelemaan joukkoliikenteen käyttäjiä parantamalla joukkoliikenteen saavutettavuutta. Palvelu on tarkoitettu kaikille joukkoliikenteellä matkaa jatkaville; pääsääntöisesti liityntäpysäköintiä käytetään työpäivän mittaiseen pysäköintiin. Tutkimusten mukaan liityntäpysäköinnin yleisin kesto on 9-10 tuntia.

Liityntäpysäköinnin yhdistäminen kaupan palveluihin tuo etuja sekä kaupalle että asiakkaille tarjoamalla helpon mahdollisuuden yhdistää työmatka ja kauppa-asiointi ilman tarvetta ajaa erikseen päivittäistavarakauppaan.

Herttoniemessä liityntäpysäköintipaikat tulevat tulevaisuudessa lisääntymään. Liityntäpysäköintipaikkoja on tulossa myös toiselle puolelle Itäväylää uudistuvaan Megahertsin liikekeskukseen.

HKL hallinnoi suurinta osaa Helsingin kaupungin alueella olevista liityntäpysäköintipaikoista. Liityntäpysäköintiä Helsingissä tullaan jatkossa kehittämään HKL:n, HSL:n, Helsingin kaupungin ja pysäköinti- ja kaupan toimijoiden kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on kehittää mm. liityntäpysäköinnin informaatio-, tunnistautumis- ja maksujärjestelmiä, jotta liityntäpysäköintipaikat saadaan palvelemaan joukkoliikenteellä jatkavia matkustajia nykyistä paremmin.