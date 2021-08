Historiallinen syksy Snellmanin Lihanjalostukselle – suomalainen maatiaispossu kohtaa Hong Kongilaisen kuluttajan

Jaa

Snellman aloittaa kuluttajapakattujen lihatuotteiden viennin Hong Kongiin. Lokakuun ensimmäisestä päivästä lähtien kuluttajilla ja korkealaatuisen lihan ystävillä on mahdollisuus ostaa Snellmanin tuotteita 70:stä kaupasta Hong Kongissa.

Snellmanilla on pitkä kokemus kansainvälisestä kaupasta mm. Uuteen-Seelantiin ja Etelä-Koreaan, mutta suuri osa aiemmasta viennistä on myyty paikallisille yrityksille raaka-aineeksi niin sanottuna business-to-business kauppana. Nyt ajankohtainen Hong Kongin tapaus on ainutlaatuinen.

- Tietojemme mukaan myymme nyt ensimmäisenä suomalaisena lihatalona Hong Kongissa tuotteita suoraan kuluttajille omalla brändillämme ja omissa pakkauksissamme. Tavoitteena on viedä maailmalle korkeamman jalostusasteen tuotteita ja siinä olemme tällä tuotepaketilla onnistuneet, kertoo vientijohtaja Staffan Snellman.

Työtä viennin käynnistämiseksi on tehty jo kaksi vuotta ja ensimmäisiä vientituotteina ovat Kassler, Porsaan ulkofilee, Sian kylki ja pieni Ribs-pakkaus.

- Olemme menossa vieraille markkinoille uuden yhteistyökumppanin Nordiska Partnersin kanssa. Heillä on hyvä ymmärrys siitä, mikä toimii ja mikä on mahdollista Hong Kongissa. Sen lisäksi kotimainen MTK on antanut hienoa tukea pyrkiessämme näiden jalostetumpien tuotteiden vientiin, toteaa Staffan Snellman.

Ensimmäisen tuotekontti on jo lähtenyt merimatkalle kohti määränpäätä. Myös lentorahtia hyödynnetään, niin että Hong Kongin varastot ovat täynnä, kun tuotteet lanseerataan 1. lokakuuta.

- On selvää, että juuri logistiikka aiheuttaa tiettyjä haasteita ja rajaa hieman sitä millaisia tuotteita vientiin voidaan suunnitella, selventää vientiassistentti Åsa Tolvers.

- Tässä on kuitenkin kyse uudesta alusta. Uuden myyntikanavan kautta on mahdollista myydä huomattavasti enemmänkin tuotteita. Jalostusarvo ja hintataso antavat meille uusia mahdollisuuksia, täydentää Staffan Snellman.

Vientin käynnistyminen on seurausta pitkästä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä, jossa syksyn läpimurto toimii lähtölaukauksena.

- Haluan esittää kiitokseni kaikille, jotka ovat tehneet työtä tämän projektin parissa. On todella syytä iloita ja olla tyytyväinen, sanoo Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Roland Snellman.