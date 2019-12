Hittituote Boltsia myyty pian miljoona rasiaa – uusi maku tulossa

Perheyritys Leivon Leipomon Boltsi-pyörykkää myytiin vuonna 2019 enemmän kuin mitään muuta uutuuselintarviketta – mukaan lukien kotimaisten suuryritysten ja monikansallisten jättien uutuudet. Kaupan hyllyyn pyörähtää pian miljoonas Boltsi-pakkaus ja myös uusi maku.

Kaura-siemenpyörykkä Boltsi on mullistanut kauppojen pyörykkämyynnin. Boltsi on kiilannut kaikkien pyöryköiden myynnissä aivan kärkikahinoihin.

- Sijoilla kolme ja neljä ollaan menty koko syksy. Meillä on painettu tukka putkella ja olemme palkanneet uutta väkeä töihin, hehkuttaa Leivon Leipomon toimitusjohtaja ja neljännen polven leivolainen Harri Jaakkola.

Tä? Boltsin seitsemän ”10 käskyä”

Boltsin menestys starttasi S-ryhmän Suomalainen Menestysresepti -kilpailusta. Boltsi otti todella tiukassa kisassa niukan voiton. Leivon Leipomo on rakentanut Boltsia ohjaamaan ”Boltsin kymmenen käskyä”.

- Tosin käskyjä on nyt vain seitsemän, mutta jätimme sinne kasvun varaa. Yksi ihan keskeinen juttu on se, että Boltsi on lisäaineeton. Se on meille käskyjen käsky. Boltsin kuuluu myös olla ruokasuvaitsevaisuuden puolella rennolla otteella, Jaakkola valottaa.

Boltsin pakkauksessa tuotenimikkeenä on kaura-siemenpyörykkä. Lihattomuutta ei ole tarvinnut nostaa tikun nokkaan, vaan Boltsia popsivat niin vegaanit kuin sekasyöjät.

- Näyttää siltä, että Boltsi on saanut ystäviä joka suunnalta, kertoo Harri Jaakkola.

Uusi maku on yllätys

Boltsi osuu helppouden, herkullisten kasvisvaihtoehtojen ja vastuullisuuden ruokatrendeihin.

Helmikuun vaihteessa tuoteperheeseen saadaan kolmas maku Originalin ja Chili-tomaatin rinnalle. Sen makumaailma tulee olemaan samanlainen yllätys kuin itse Boltsikin.

Alun perin Boltsi syntyi vahingossa. Yli satavuotias tamperelaisleipomo yritti kehittää sämpylöitä, joissa olisi yhtä reilusti siemeniä kuin Jyväjemmari-kuivaleivässä. Naurunremakka oli melkoinen, kun tuhti taikina putkahteli tuutista ulos pikku palleroina. Suomalaisille Boltsi tuli tutuksi Suomalainen Menestysresepti -innovaatiokilpailun voittajana.